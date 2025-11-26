Foz do Iguaçu e Paraná - A definição de um teto para o preço da energia de Itaipu destinada ao Brasil é o principal efeito do Projeto de Lei (PL) n° 1.830/2025, aprovado pela Comissão de Infraestrutura do Senado. O PL, de autoria do senador Esperidião Amin (PP), estipula que as concessionárias brasileiras não poderão pagar mais que US$ 12 por quilowatt (kW) pela energia produzida pela usina. A medida pretende reduzir distorções, dar mais transparência ao modelo tarifário e garantir que a quitação da dívida de Itaipu, concluída em 2023, resulte em alívio real nas tarifas.

O parecer aprovado, do senador Laércio Oliveira (PP), incorpora emenda que fixa o início da regra em 2027, com mecanismos de reajuste anual conforme a inflação dos Estados Unidos e possibilidade de revisões extraordinárias somente em casos ligados à operação, segurança ou custos efetivos de geração. O texto segue agora para votação final na CAE (Comissão de Assuntos Econômicos).

Correções

A proposta restringe o limite ao montante de energia que cabe ao Brasil, comercializada pela Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional (ENBPar), sem alcançar a parte paraguaia eventualmente cedida ao país.

No relatório, Laércio defende que a definição do teto fortalece a previsibilidade do setor e corrige práticas que elevaram os custos para o consumidor. Ele ponderou que o projeto não altera o Tratado de Itaipu, mas apenas disciplina a revenda da energia dentro do mercado brasileiro.