Curitiba - Repensar a forma como nos relacionamos com o lixo e incentivar o aproveitamento correto dos resíduos recicláveis e orgânicos. Esse é o propósito da Semana do Lixo Zero, realizada de 20 a 29 de outubro, instituída pela Lei nº 19.979/2019, de autoria do deputado Goura (PDT).

“A Semana Lixo Zero é uma lei de extrema importância. Ela precisa ser celebrada justamente por trazer conscientização à sociedade civil, à população, às empresas e ao poder público”, destacou o parlamentar.

Educação ambiental e política de resíduos

Para Goura, a legislação se consolida como uma importante ação de educação ambiental no Paraná, estimulando o tratamento racional dos resíduos e alinhando-se à Política Nacional de Resíduos Sólidos e às estratégias de combate às mudanças climáticas.

A lei incentiva a economia solidária, a inclusão social e a redução de resíduos sólidos. Também promove ações educativas, palestras, fóruns, seminários e campanhas de limpeza em espaços públicos, além de reforçar o consumo consciente.

“Desde a criação da Semana Lixo Zero, temos trabalhado para fortalecer sua importância junto ao governo e às prefeituras, cobrando que ações educativas sejam realizadas para mudar nossa relação com o lixo e os resíduos”, completou o deputado.

Nova lei amplia a separação de resíduos no Paraná

Outra iniciativa do parlamentar é a Lei nº 22.265/2024, que torna obrigatória a separação dos resíduos em três categorias: compostáveis, recicláveis e rejeitos. A medida, segundo Goura, fortalece as associações de catadores e as políticas municipais de compostagem.

“Já cobramos oficialmente a regulamentação dessa lei pelo governo do Estado. Ela é fundamental para que possamos construir cidades e, futuramente, um Paraná Lixo Zero”, afirmou.

A legislação determina que universidades, escolas, estádios, condomínios, supermercados, restaurantes, hotéis, shopping centers e eventos públicos instalem ou adequem coletores de resíduos, garantindo a separação mínima entre recicláveis, orgânicos (compostáveis) e rejeitos (não recicláveis).