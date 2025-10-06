Semana Detox Digital propõe equilíbrio entre tecnologia e bem-estar

Curitiba e Paraná - A Semana Detox Digital Paraná, criada pela Lei nº 20.138/2020 e de autoria do deputado Cobra Repórter (PSD), é uma campanha pioneira que busca conscientizar sobre os impactos do uso excessivo da internet e de dispositivos digitais.

A iniciativa ocorre na semana do Dia Mundial da Saúde Mental, celebrado em 10 de outubro, e faz parte do programa nacional “Reconecte”, que inclui a campanha Detox Digital Brasil.

O foco é promover o equilíbrio entre o mundo digital e a vida real, incentivando práticas saudáveis como convivência social, autocuidado e bem-estar.

Um dos destaques da ação é o “Dia D”, em que a população é convidada a ficar 24 horas longe da tecnologia, dedicando esse tempo a atividades em família, leitura, exercícios físicos e momentos de reflexão.

“O excesso de telas afeta não só a saúde mental, mas também física e social. Nosso propósito é alertar e oferecer alternativas para uma vida digital mais equilibrada”, explica o deputado Cobra Repórter.

Uso excessivo preocupa especialistas

Estudos recentes revelam que, em 2023, os brasileiros passaram, em média, cinco horas por dia no celular. O país ocupa o segundo lugar no ranking global de tempo de tela, com média de nove horas diárias.