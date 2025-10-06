Semana Detox Digital propõe equilíbrio entre tecnologia e bem-estar

Home Política

Descubra como a Tecnologia impacta sua saúde mental na Semana Detox Digital Paraná e aprenda a equilibrar a vida online e offline - Foto: Divulgação/Assessoria Parlamentar
Curitiba e Paraná - A Semana Detox Digital Paraná, criada pela Lei nº 20.138/2020 e de autoria do deputado Cobra Repórter (PSD), é uma campanha pioneira que busca conscientizar sobre os impactos do uso excessivo da internet e de dispositivos digitais.

A iniciativa ocorre na semana do Dia Mundial da Saúde Mental, celebrado em 10 de outubro, e faz parte do programa nacional “Reconecte”, que inclui a campanha Detox Digital Brasil.

O foco é promover o equilíbrio entre o mundo digital e a vida real, incentivando práticas saudáveis como convivência social, autocuidado e bem-estar.

Um dos destaques da ação é o “Dia D”, em que a população é convidada a ficar 24 horas longe da tecnologia, dedicando esse tempo a atividades em família, leitura, exercícios físicos e momentos de reflexão.

“O excesso de telas afeta não só a saúde mental, mas também física e social. Nosso propósito é alertar e oferecer alternativas para uma vida digital mais equilibrada”, explica o deputado Cobra Repórter.

Uso excessivo preocupa especialistas

Estudos recentes revelam que, em 2023, os brasileiros passaram, em média, cinco horas por dia no celular. O país ocupa o segundo lugar no ranking global de tempo de tela, com média de nove horas diárias.

Em 2024, o Brasil se tornou o terceiro maior consumidor de redes sociais do mundo, com 187,9 milhões de usuários ativos. O uso excessivo está ligado a problemas como depressão, ansiedade, distúrbios do sono, sedentarismo e dores posturais.

Atenção ao público infantil

Cobra Repórter também alerta para o impacto do uso de telas em crianças e adolescentes, seguindo diretrizes da Sociedade Brasileira de Pediatria.

Para menores de dois anos, a recomendação é evitar totalmente a exposição. Entre dois e cinco anos, o limite é de uma hora por dia. De seis a dez anos, até duas horas, e acima dos dez, até três horas, sempre com supervisão.

O uso excessivo nessa fase pode causar atrasos no desenvolvimento, dificuldades de aprendizagem, irritabilidade e dependência digital.

Tecnologia com equilíbrio

Apesar dos riscos, a tecnologia também oferece benefícios quando usada com consciência. Ferramentas como a telemedicina, inteligência artificial e dispositivos de monitoramento auxiliam na prevenção e no cuidado com a saúde.

“O ponto central é o equilíbrio. Precisamos usar a tecnologia como aliada, não como fonte de dependência. A Semana Detox Digital propõe essa reflexão e oferece caminhos práticos para uma vida melhor”, conclui o deputado.

Fonte: Alep

Créditos: Orlando Kissner/Alep

Saúde da mulher, cultura, direitos sociais e esporte: Confira a agenda da Alep para a próxima semana

