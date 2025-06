Sem licitação: Transporte coletivo urbano de Cascavel 'continua atrasado'

Cascavel e Paraná - Cascavel segue enfrentando dificuldades deixadas pela gestão Leonaldo Paranhos/Renato Silva. Após a recente crise envolvendo o contrato de manejo de resíduos sólidos, o transporte coletivo é mais uma herança mal resolvida. Com nova licitação travada, os contratos atuais precisaram ser prorrogados por mais um ano, comprometendo a qualidade dos serviços oferecidos à população.

Em publicação no Diário Oficial de terça-feira (24), a Prefeitura de Cascavel renovou pela quinta vez a concessão dos serviços, vencida desde 2020. Agora, o serviço terá pelo menos, mais um ano de extensão, com vigência até o dia 30 de junho de 2026. As empresas Pioneira e a Viação Capital do Oeste, ambas responsáveis pela operação atual continuaram atuando.

De acordo com a Transitar, a nova extensão ocorre devido à suspensão do processo licitatório pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Segundo informações da Autarquia, “os contratos foram prorrogados por mais 12 meses, com vigência até 30/06/2026, podendo ser rescindidos antecipadamente caso a nova licitação seja concluída antes do prazo final”.

O fato se repete como mais um entrave deixado pelo ex-prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos, que não conseguiu concluir o processo licitatório dentro de seus 8 anos mandato, deixando para seu sucessor a resolução da questão.

Histórico de erros

A licitação para a nova concessão dos serviços de transporte coletivo urbano em Cascavel já enfrentou diversos problemas, incluindo questionamentos judiciais e administrativos. Desde 2021, empresas interessadas vêm apontando falhas e irregularidades no edital proposto pelo município, resultando em múltiplas impugnações e suspensões.

O Tribunal de Contas do Estado do Paraná já havia realizado uma suspensão do edital da nova concessão. Devolveu para o município e a Transitar realizou a licitação, no entanto, nenhuma empresa apareceu para participar. Posteriormente, o edital foi refeito e no ano passado, relançada a licitação.