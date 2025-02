Sem Bolsonaro, Ratinho Junior é o governador mais forte para presidente em 2026

Curitiba - Ratinho Junior é o governador com maior preferência entre os candidatos da direita caso o ex-presidente Jair Bolsonaro não possa concorrer à Presidência em 2026. A pesquisa Quaest/Genial, divulgada nesta quarta-feira (26), aponta o paranaense à frente à frente de Tarcísio de Freitas (SP) e Romeu Zema (MG) na preferência do eleitorado em seus respectivos estados e em empate técnico com Ronaldo Caiado (GO).

O levantamento reuniu eleitores do Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Sul e Goiás, estados que representam 62% do eleitorado brasileiro.

No Paraná, 39% dos entrevistados indicaram Ratinho Junior como principal opção.

Esse número coloca Ratinho Junior em empate técnico com Ronaldo Caiado quanto a popularidade em seus respectivos estados. Ratinho tem 39% da preferência do eleitorado no Paraná e Caiado 41% em Goiás.

Além disso, Ratinho tem muito mais aceitação no Paraná do que Tarcísio de Freitas em São Paulo (32%) e Romeu Zema em Minas Gerais (21%).