Brasil e Foz do Iguaçu - O auditor-chefe do TCU (Tribunal de Contas da União), Marcelo Leite, alertou que se não houver uma negociação de uma nova tarifa definida pelo Anexo C do Tratado de Itaipu entre o Brasil e o Paraguai, haverá “incerteza” para os consumidores brasileiros.

Durante sessão da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, Leite explicou que a tarifa vigente tem caráter provisório e permanece válida apenas até 2026. “O Tribunal acompanha de perto os trabalhos do grupo encarregado da revisão do Anexo C do Tratado de Itaipu. Caso não haja um novo entendimento entre Brasil e Paraguai, poderemos enfrentar um período de incerteza para os consumidores brasileiros”, afirmou.

O Anexo C é o documento do Tratado de Itaipu que estabelece as regras financeiras da hidrelétrica, incluindo a tarifa de energia, o pagamento da dívida da usina e a divisão de custos entre os dois países. Assinado em 1973, o tratado previa a revisão dessas condições após 50 anos, prazo que se iniciou em 2023.

Segundo o TCU, a indefinição sobre os novos parâmetros pode comprometer o planejamento financeiro das distribuidoras de energia que adquirem eletricidade da binacional. A ausência de clareza sobre os custos a partir de 2027 tende a gerar impactos diretos nas contas de luz dos consumidores.