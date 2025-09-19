Sem a prometida cadeira na Alep, Quintino agora comanda os cemitérios de Cascavel

Cascavel e Paraná - Como “prêmio de consolação” e “pagamento de campanha”, depois de três mandatos, com votações expressivas, o ex-vereador Romulo Quintino, agora é o novo superintendente da Acesc (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Cascavel). Demorou um pouco, mas enfim, o prefeito Renato Silva, acomodou o “parceiro de campanha” no primeiro escalão da Prefeitura de Cascavel.

Quintino imaginava que a esta altura de 2025, estaria ocupando uma cadeira na Alep (Assembleia Legislativa do Paraná), na suplência do PL. Na campanha de 2022, ele obteve 26.694 votos, com 14.887 votos somente em Cascavel, ficando na segunda suplência. Porém, os planos, negociações e promessas não deram certo e, até semana passada, Quintino estava esquecido.

Com Pacheco

Vale lembrar que em dezembro de 2023, Romulo Quintino abraçou a campanha de prefeito do deputado Marcio Pacheco (PP) e logo no início de 2024 migrou para o PP. O quadro que se desenhava era uma chapa “puro sangue” do PP, com Pacheco e Quintino. “A união de forças é fundamental. Já vejo a vitória no primeiro turno vindo com muita naturalidade”, disse Quintino quando fechou aliança com Pacheco que completou: “Esse alinhamento com o Rômulo é prova da solidez do trabalho que estamos realizando”.

Com Renato

Mas, aos “45 do segundo tempo”, Romulo trocou de lado com a promessa de que, se abraçasse a campanha de Renato Silva e voltasse ao PL, teria garantida a cadeira na Alep, no lugar de Marcel Micheletto, que a época liderava as pesquisas para prefeito em Assis Chateaubriand. Micheletto e Renato venceram as eleições, assumiram em 1º de janeiro e Quintino ficou apenas com as “promessas” e com seu grupo político rachado.