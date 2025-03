Selic: Galípolo garante que BC manterá “liberdade” sobre aumento em maio

Brasil - Em meio ao turbilhão político em torno do julgamento que tornou o ex-presidente Bolsonaro réu no “Inquérito do Golpe”, o presidente do BC (Banco Central), Gabriel Galípolo, disse tem certo “grau de liberdade” sobre a decisão de aumentar a taxa básica de juros, a Selic, na próxima reunião do Copom (Comitê de Política Monetária), sinalizando que a elevação pode variar entre 0,25 e 0,75 p.p. (ponto percentual). “Entendemos que o ciclo precisa se estender, mas, devido às incertezas, em menor magnitude. A gente consegue informar um horizonte só até a próxima reunião sobre o que estamos pretendendo fazer, preservar esse grau de liberdade”, disse Galípolo.

O presidente do Banco Central indicado pelo presidente Lula, apresentou ontem (27) o Relatório de Política Monetária reduziu de 2,1% para 1,9% a projeção para o crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro deste ano2025. A ata da última reunião do Copom traz que a desaceleração da economia é “elemento necessário” para conduzir a inflação para a 3%, dentro da meta estabelecida, que tem intervalo entre 1,5% a 4,5%. O IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) de fevereiro foi 5,06% e, segundo o BC, deverá subir para 5,6% em março e ficar próxima de 5,5% nos próximos meses.

De acordo com Galípolo, a Selic atual entrou “num patamar de taxa de juros” que é contracionista “com alguma segurança”, mesmo para aqueles agentes financeiros que calculam uma taxa neutra mais elevada que o Banco Central. Na última reunião, o Copom elevou taxa a básica para 14,25% ao ano e já apontaram para novo aumento em maio, porém, em “menor magnitude”.

Protagonista

Durante entrevista após a apresentação do Relatório de Política Monetária, Gabriel Galípolo, disse que foi “protagonista” na reunião que sinalizou alta da taxa básica, a Selic, em dezembr, contrariando a afirmação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de que a decisão do aumento teria partido ao ex-presidente Roberto Campos Neto, indicado por Jair Bolsonaro (PL).