Paraná - A intensa movimentação do Carnaval, período em que milhões de pessoas viajam ou participam de eventos festivos, ativa um conjunto de leis estaduais voltadas à segurança, à informação e à proteção de turistas e moradores no Paraná. Normas aprovadas pela Assembleia Legislativa abrangem áreas como turismo, transporte, consumo, hospedagem e proteção de mulheres e crianças, reforçando o caráter preventivo que marca a data.

Na proteção às mulheres, destaca-se o Código da Mulher Paranaense (Lei nº 21.926/2024), que consolidou medidas de enfrentamento à violência, incluindo o Programa Sinal Vermelho (Lei nº 20.595/2021), que permite o pedido silencioso de ajuda por meio de um “X” vermelho na mão. Estabelecimentos como hotéis, bares e rodoviárias também devem divulgar a mensagem “Denuncie o turismo sexual – Ligue 180”, conforme a Lei nº 17.786/2013. A legislação ainda exige cartazes com QR Code para acesso ao aplicativo 190 e reforça a capacitação de funcionários para acolhimento e acionamento imediato das autoridades.

A segurança das crianças é contemplada pela Lei nº 18.168/2014, que determina a distribuição gratuita de pulseiras de identificação para menores de até 12 anos em eventos abertos. Em piscinas, a Lei nº 19.794/2018 tornou obrigatória a instalação de dispositivos antiaprisionamento e botão de desligamento emergencial, ampliando regras anteriores para prevenir afogamentos — problema que já vitimou cerca de 71 mil pessoas no país entre 2010 e 2023, segundo o Ministério da Saúde.

No transporte, a Lei nº 17.956/2014 regulamenta o transporte de pranchas em ônibus intermunicipais, enquanto a Lei nº 13.132/2001 assegura assentos adaptados a pessoas com obesidade. Oficinas devem apresentar orçamento detalhado nas revisões (Lei nº 18.640/2015), locadoras precisam oferecer cadeirinhas infantis (Lei nº 19.497/2018) e concessionárias de rodovias são obrigadas a prestar atendimento veterinário emergencial a animais atropelados (Lei nº 19.939/2019).