Segunda edição do programa chega ao Bairro Floresta

Cascavel e Paraná - Cascavel – A Câmara de Cascavel realiza neste sábado (18) a 2ª edição do projeto “Câmara no Bairro”, a partir das 9h30, no Salão Comunitário do Bairro Floresta. A iniciativa busca aproximar o Poder Legislativo da população, promovendo diálogo direto entre vereadores, suas equipes e os moradores das diversas regiões da cidade.
Esta é a segunda edição do programa. A primeira, realizada no Bairro Cascavel Velho, não teve grande adesão popular. Com o aprendizado da estreia, a expectativa agora é ampliar a participação da comunidade e fortalecer o contato entre o Legislativo e os moradores da Região Norte, a mais populosa de Cascavel.
Atendimento e Projetos da Câmara de Cascavel
Atendimento direto
Durante o evento, os moradores poderão apresentar reivindicações e pedidos de melhorias diretamente aos vereadores, que se comprometem a transformar essas demandas em indicações, requerimentos e propostas legislativas. Além do atendimento parlamentar, o “Câmara no Bairro” oferece diversos serviços gratuitos em parceria com instituições e entidades locais.
Projetos de Lei em Pauta na Câmara
Câmara debate proteção infantil
A Câmara de Cascavel realiza, na próxima segunda-feira (20), uma sessão ordinária com quatro projetos de lei e uma moção de apoio em pauta. Os principais temas envolvem educação, saúde e proteção de crianças.
Entre as propostas, destaca-se o Projeto de Lei nº 118/2025, que prorroga até 2026 o Plano Municipal de Educação, garantindo a continuidade das metas do setor. Também será votado o Projeto nº 132/2025, que cria o Programa de Atenção Integral às Pessoas com Parkinson, incluindo o uso do Cordão Tulipa Vermelha como símbolo de identificação.
Outro destaque é o Projeto nº 145/2025, que institui o Programa Municipal de Combate à Adultização, com ações de conscientização sobre os riscos da exposição precoce de crianças a conteúdos digitais, e estabelece o Dia Municipal de Conscientização, em 6 de agosto.
Já o Projeto nº 176/2025, do Executivo, atualiza regras dos concursos públicos municipais, adequando-as às normas federais. Encerrando a pauta, a Moção nº 82/2025 manifesta apoio ao PL 4.309/2023, que proíbe a reconstituição de leite em pó importado para venda no Brasil.