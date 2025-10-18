Segunda edição do programa chega ao Bairro Floresta

Cascavel e Paraná - Cascavel – A Câmara de Cascavel realiza neste sábado (18) a 2ª edição do projeto “Câmara no Bairro”, a partir das 9h30, no Salão Comunitário do Bairro Floresta. A iniciativa busca aproximar o Poder Legislativo da população, promovendo diálogo direto entre vereadores, suas equipes e os moradores das diversas regiões da cidade.

Esta é a segunda edição do programa. A primeira, realizada no Bairro Cascavel Velho, não teve grande adesão popular. Com o aprendizado da estreia, a expectativa agora é ampliar a participação da comunidade e fortalecer o contato entre o Legislativo e os moradores da Região Norte, a mais populosa de Cascavel.

Durante o evento, os moradores poderão apresentar reivindicações e pedidos de melhorias diretamente aos vereadores, que se comprometem a transformar essas demandas em indicações, requerimentos e propostas legislativas. Além do atendimento parlamentar, o “Câmara no Bairro” oferece diversos serviços gratuitos em parceria com instituições e entidades locais.

