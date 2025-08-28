Secretário Guto Silva transforma o Paraná usando a receita de sucesso do governador Ratinho Júnior

Guto Silva – Eu tenho que falar do trabalho da Cohapar, que é ligada à SECID e é responsável pelo programa habitacional do Paraná. Se o asfalto novo e as ruas iluminadas traduzem o respeito das políticas públicas do Paraná, o que dizer do Casa Fácil, que já beneficiou 116 mil famílias paranaenses por meio de um programa habitacional com soluções integradas e com um olhar sensível, especialmente para aqueles cidadãos que mais precisam. Além das casas entregues e em construção, são solucionados outros problemas comuns de moradia como a regularização fundiária e a habitação digna para idosos e famílias em vulnerabilidade social. O programa exemplifica a capacidade do Estado de atender diferentes necessidades. O Casa Fácil está mudando a vida das famílias de 366 municípios paranaenses com R$ 1,4 bilhão em investimentos. Mas tem também os condomínios para Idosos. Chega a dar orgulho e emoção em cada entrega, parece coisa de primeiro mundo. Inauguramos recentemente um condomínio desses em Arapongas já mobiliado e que tem até piscina aquecida para hidromassagem. Uma moradora veio falar para o governador Ratinho Junior que ela não imaginava isso na vida dela. É respeito mesmo!

Guto Silva – As ruas pavimentadas precisam ser iluminadas. É o que faz o programa Ilumina Paraná. Com investimento total previsto de R$ 300 milhões, já foram substituídas 120 mil luminárias em 254 municípios. Além de conforto e segurança, trouxeram economia de 30% nas despesas em iluminação pública dos municípios. A economia anual estimada após a implantação completa é de R$ 14,6 milhões e é o maior programa de iluminação pública do Brasil. Só para se ter ideia, a média de iluminação com LED no Brasil é de apenas 19% e é puxada principalmente pelos grandes centros como São Paulo e Rio de Janeiro. No Paraná, 66% das luminárias públicas sob gestão da Copel já são LED. E melhora a segurança nas cidades. Recentemente, o secretário estadual de Segurança Pública, Coronel Hudson, confirmou que os municípios onde implantamos essa tecnologia apresentaram redução de 16% nos crimes de estupro e de 46% nos roubos.

Guto Silva – O programa Asfalto Novo, Vida Nova, considerado o maior da América do Sul em pavimentação urbana, tem orçamento total de R$ 6 bilhões e foca na pavimentação de vias urbanas, especialmente em cidades com ruas de chão batido, promovendo infraestrutura completa com drenagem, calçadas acessíveis, paisagismo, arborização e sinalização viária. E é um programa que movimenta a economia local. Em 2024, gerou 21 mil novos postos de trabalho e acrescentou R$ 1,1 bilhão no PIB do Paraná. Atualmente, R$ 4,5 bilhões estão aplicados em projetos de 347 municípios, com previsão de pavimentar 2 mil quilômetros de vias. Cada quilômetro pavimentado retira cerca de 70 toneladas de poeira por ano da frente das residências, contribuindo diretamente para a saúde da população. E, recentemente, o programa foi ampliado com a modalidade de Pavimentação de Ruas com Pedras Irregulares, que contará com R$ 1 bilhão em investimentos e beneficiará 377 municípios. Essa expansão reforça o compromisso com o desenvolvimento urbano e a melhoria da qualidade de vida em todas as regiões do Estado.

Guto Silva – A SECID é a secretaria que realiza. É onde o planejamento vira obra, vira dignidade. A SECID constitui o braço do Governo do Estado , responsável por compreender diferentes realidades, desenvolver soluções de desenvolvimento regional e conferir capilaridade aos programas governamentais. Sua missão fundamental consiste em garantir que o Paraná seja um estado melhor para cada cidadão que nasceu aqui ou escolheu esta terra para morar, trabalhar e desenvolver ações, entregar obras para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Porque ajudar uma cidade é mais do que entregar obras, é despertar orgulho em quem nela vive. É fazer com que cada rua iluminada conte uma história de dignidade, cada moradia entregue seja um recomeço melhor, cada gesto de gestão pública seja um ato de cuidado.

ADIPR – E quantos condomínios serão entregues?

Guto Silva – Cinco Condomínios do Idoso foram entregues até o momento nas cidades de Jaguariaíva, Prudentópolis, Cornélio Procópio, Foz do Iguaçu e Arapongas. Outros 14 estão em construção e a meta é chegar a 32 cidades atendidas com a entrega de 1.280 casas. Vamos investir R$ 244 milhões até 2026.

Tem ainda o Casa Fácil Terceira Idade, uma modalidade voltada à população idosa com subsídio para facilitar o financiamento. Porque o sistema financeiro, os bancos, não fazem mais financiamentos para quem tem mais de 60 anos, daí o Governo do Paraná entra com subsídio de R$ 80 mil por família. O público-alvo são idosos com renda de até quatro salários mínimos, que não possuem imóvel, não foram beneficiados por outros programas habitacionais e que tenham crédito aprovado pela Caixa Econômica Federal no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida. O aporte inicial previsto para atender a nova modalidade é de R$ 80 milhões, o suficiente para atender mil idosos paranaenses nesta primeira etapa. Como diz o governador Ratinho Junior, essa é uma política social estruturante e justa. Estamos olhando com atenção para uma parcela da população que, muitas vezes, tem dificuldade de conquistar autonomia e segurança no acesso à moradia. Com esse incentivo, muitos idosos poderão realizar o sonho da casa própria, com dignidade e qualidade de vida.

ADIPR – E tem outros investimentos e quais são as áreas?

Guto Silva – Sim, sim! A lista de investimentos é ainda maior, com obras estratégicas executadas pela Agência de Assuntos Metropolitanas do Paraná (AMEP). Como o 1,2 mil novos pontos de ônibus e outras obras como escolas, praças, projetos de urbanização e calçamento, equipamentos rodoviários e obras complexas como o

terminal metropolitano de Londrina, investimento de R$ 43,8 milhões, e a ligação Mandirituba a São José dos Pinhais, com extensão de 26 quilômetros e R$ 96,8 milhões.

ADIPR – Mas tem um saldo de ações também antes de assumir a SECID, não é mesmo?

Guto Silva – Olha, eu tenho orgulho de ter começado com o Ratinho Junior no primeiro dia do seu primeiro mandato, como Chefe da Casa Civil. Ali, já começamos a desenhar um Paraná moderno, diferente, que respeita o dinheiro público e o esforço do cidadão. Na Casa Civil, coordenamos reformas administrativas que geraram economia de R$ 3 bilhões, construindo as bases do Modelo Paraná que é modelo e referência para o Brasil. Depois, fui nomeado secretário do Planejamento, e desenhamos o PPA quadrienal 2024-2027 com previsão de R$ 250 bilhões em investimentos. Planejar é antecipar o futuro. O governador me deu a missão de pensar o Paraná com foco no desenvolvimento regional, e é isso o que estamos fazendo.

ADIPR – E qual é o futuro do Paraná?

Guto Silva – Olha, o Paraná vive um momento espetacular. Com solidez fiscal, uma organização estruturada que é fruto do trabalho que desenvolvemos ao longo desse período do governador Ratinho Junior. Somos a melhor educação do País, temos o melhor IDH, melhor saúde, melhor segurança. O Paraná subiu de patamar no governo Ratinho Junior. O Paraná está em um bom caminho e o governo deve continuar nesse caminho. Temos que calibrar a bússola para os ajustes que precisamos fazer.

ADIPR – E quais são esses ajustes?

Guto Silva – A população do Paraná cresceu 1 milhão nos últimos dez anos. Em 2033 devemos chegar ao ápice desse crescimento. Isto vai demandar infraestrutura, saúde, educação, moradia, oportunidades de emprego e geração de renda. Já somos a maior população do sul do Brasil e também a maior economia. Eu tenho estudado muitos países do primeiro mundo e eles têm em comum um binômio importante. Investem em educação e infraestrutura. Em infraestrutura temos que resolver ainda algumas situações que envolvem os aeroportos, estruturar nossa malha ferroviária e garantir a expansão da malha rodoviária com novas soluções.

Temos que criar também novas estruturas para cuidar da população que está envelhecendo. Em 2027, teremos mais idosos do que crianças e jovens. Este é um importante ponto de reflexão. O estado vai ter que refletir sobre os desafios dessa nova pirâmide etária e as políticas públicas necessárias e adequadas. Temos que continuar avançando em educação de ponta e na parceria com o setor produtivo para gerar novos talentos, promover os nossos jovens em um mercado de trabalho cada vez mais competitivo. Não podemos perder o ritmo.

ADIPR – Olhando para o futuro Guto Silva, será candidato a governador do Paraná?

Guto Silva – Eu comparo minha participação no governo do Ratinho Junior com exemplos de jogador de futebol. Na Casa Civil, eu era zagueiro; no Planejamento, eu era meio campo e agora na Secretaria das Cidades, jogo como centroavante. Fiz as reformas que o governador determinou, organizei e agora executo. E, eu gosto de fazer, de executar, e não me vejo mais na vida parlamentar. Claro que eu estou feliz e me sinto honrado em poder ser considerado um possível sucessor do governador Ratinho Junior. Eu participo desse governo desde o primeiro dia com muito orgulho, mas não estou ansioso com essa definição. Isso é um processo natural, que vai amadurecer no tempo certo. O mais importante é manter o ritmo e preservar a filosofia de governar que deu certo no Paraná. Esse projeto tão

bem executado pelo Ratinho Junior, o “Método Paraná”, é uma filosofia de trabalho, uma forma de governar. Acredito que essa filosofia precisa avançar para consolidar esses conceitos na gestão pública. Temos espaço para uma composição inteligente, sem atropelos, respeitando o momento e garantindo continuidade. Temos que continuar pavimentando o bom caminho que queremos seguir com sensibilidade política, capacidade de escutar e habilidade técnica.

