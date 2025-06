Secretaria de Estado de Saúde presta contas do primeiro quadrimestre de 2025 na Assembleia

Curitiba - Os investimentos e as atividades da Secretaria de Estado de Saúde (Sesa) realizadas no primeiro quadrimestre de 2025 serão apresentadas na próxima terça-feira (24) na Assembleia Legislativa do Paraná. A audiência pública é proposta pela Comissão de Saúde da Casa de Leis, presidida pelo deputado Tercilio Turini (MDB) e acontece a partir das 09 horas, no Auditório Legislativo.

“A transparência e o compromisso de investir bem os recursos públicos são princípios em todas as esferas de poder. Por isso as audiências de prestação de contas configuram-se num bom momento para acompanhar a destinação do dinheiro, como a população está sendo beneficiada e qual o resultado na vida do cidadão”, explicou Turini.

De acordo com ele que também é médico, a saúde é uma das áreas com o maior orçamento e, mesmo assim, sempre exige mais investimentos porque as pessoas precisam de atendimento, a rede de acolhimento necessita de mais unidades, equipamentos e profissionais.