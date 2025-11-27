Paraná - A 34ª edição da Assembleia Itinerante reuniu, nesta quarta-feira (26), representantes do setor produtivo, lideranças empresariais e instituições rurais de Paranavaí. O encontro, realizado na IV Fiman, homenageou personalidades locais e recolheu demandas do município, especialmente nas áreas da saúde, economia e agronegócio.
O presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Alexandre Curi (PSD), afirmou que todas as solicitações serão analisadas e encaminhadas aos órgãos do Governo do Estado. Segundo ele, o projeto reforça o compromisso de ouvir as regiões e transformar demandas em ações. Curi também destacou a disposição para buscar recursos destinados à construção de uma nova UPA em Paranavaí.
A Prefeitura formalizou o pedido de implantação da unidade. Já a Associação Comercial e Industrial de Paranavaí (ACIAP) apresentou propostas para fortalecer o ambiente de negócios, como redução de alíquotas de ICMS, revisão da substituição tributária e incentivos para expansão industrial. A entidade também solicitou linhas de financiamento, ampliação da digitalização de serviços estaduais e a criação de um Balcão Único Empresarial digital.
Outras demandas incluíram a modernização do Pronto Atendimento Municipal, apoio a projetos de revitalização urbana, melhorias de mobilidade e iluminação, além de máquinas e veículos para reforçar a infraestrutura local.
Demandas do Setor Rural
Na área rural, o Sindicato Rural e a Sociedade Rural do Noroeste do Paraná solicitaram a criação de um colégio agrícola e de um polo tecnológico voltado à formação técnica e inovação. As entidades pediram ainda apoio estadual ao polo de irrigação do Governo Federal, com investimentos em tecnologia, capacitação e práticas sustentáveis.
O setor também reivindicou o fortalecimento do Fundo de Desenvolvimento da Mandiocultura, com possíveis aportes de ICMS da cadeia produtiva. Entre as prioridades estão a modernização da produção, assistência técnica contínua, estímulo à industrialização da mandioca e programas permanentes de inovação.
Fonte: Alep