Paraná - A 34ª edição da Assembleia Itinerante reuniu, nesta quarta-feira (26), representantes do setor produtivo, lideranças empresariais e instituições rurais de Paranavaí. O encontro, realizado na IV Fiman, homenageou personalidades locais e recolheu demandas do município, especialmente nas áreas da saúde, economia e agronegócio.

O presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Alexandre Curi (PSD), afirmou que todas as solicitações serão analisadas e encaminhadas aos órgãos do Governo do Estado. Segundo ele, o projeto reforça o compromisso de ouvir as regiões e transformar demandas em ações. Curi também destacou a disposição para buscar recursos destinados à construção de uma nova UPA em Paranavaí.

A Prefeitura formalizou o pedido de implantação da unidade. Já a Associação Comercial e Industrial de Paranavaí (ACIAP) apresentou propostas para fortalecer o ambiente de negócios, como redução de alíquotas de ICMS, revisão da substituição tributária e incentivos para expansão industrial. A entidade também solicitou linhas de financiamento, ampliação da digitalização de serviços estaduais e a criação de um Balcão Único Empresarial digital.

Outras demandas incluíram a modernização do Pronto Atendimento Municipal, apoio a projetos de revitalização urbana, melhorias de mobilidade e iluminação, além de máquinas e veículos para reforçar a infraestrutura local.