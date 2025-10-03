Saúde da mulher, cultura, direitos sociais e esporte: Confira a agenda da Alep para a próxima semana

Curitiba - Saúde da mulher, cultura, direitos sociais e esporte estarão em pauta na Assembleia Legislativa do Paraná ao longo da próxima semana. A programação reúne exposições, audiências públicas, sessões solenes e votações em Plenário, reuniões das comissões e grupos temáticos, além de atividades da Escola do Legislativo.

Na segunda-feira (6), será realizada, no Plenarinho da Assembleia Legislativa, a audiência pública “Haverá Sinais, previna-se!”, com a participação de especialistas e representantes de instituições que atuam no combate ao câncer e no apoio às pacientes. A proposição é da deputada cantora Mara Lima (Republicanos), presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da mulher.

O Espaço Cultural abre, também na segunda, às 14 horas, a exposição “Primeiros Olhares”, com quadros produzidos pelos educandos do Projeto Garoto Cidadão, utilizando a técnica da pintura a óleo. O trabalho apresenta autorretratos desenvolvidos em um processo formativo que uniu expressão artística, desenvolvimento técnico e fortalecimento da identidade. A iniciativa é da Comissão de Cultura da Casa, presidida pelo deputado Nelson Justus (União).

Ainda na segunda-feira, uma audiência pública promovida pelos deputado Arilson Chiorato (PT) e o deputado federal Tadeu Veneri (PT-PR) vai discutir o tema “Direito dos Povos de Terreiro e Proteção do Território Tradicional: Desburocratização e Combate ao Racismo Institucional”. O encontro será às 18 horas, no Plenarinho, e terá como oradores o professor da UTFPR Thiago Hoshino e o presidente do Fórum Paranaense de Religiões de Matrizes Africanas, Baba Flavio.

No mesmo dia, às 18 horas, o Plenário recebe uma sessão solene em reconhecimento à trajetória profissional dos médicos Marco Antônio Caron e Pedro Ernesto Caron, com a entrega do título de Cidadania Honorária do Paraná. Trata-se de um reconhecimento pela contribuição à medicina paranaense dos responsáveis pelo Hospital Angelina Caron. A iniciativa é dos deputados Alexandre Curi (PSD), Maria Victoria (PP), Delegado Jacovós (PL), Ademar Traiano (PSD) e Cristina Silvestri (PP).

A saúde da mulher no climatério será debatida em uma audiência pública na terça-feira (7), às 9 horas, no Auditório Legislativo. A iniciativa vai tratar da Lei do Climatério, aprovada em junho deste ano, que tem como objetivo conscientizar as mulheres paranaenses sobre seus direitos e fortalecer a implementação de ações concretas em benefício da população afetada pelas mudanças fisiológicas e hormonais dessa fase da vida. A proposição é da Bancada Feminina da Alep em conjunto com os deputados Artagão Júnior (PSD), Luiz Claudio Romanelli (PSD) e Ney Leprevost (União).

O preparador físico da seleção brasileira de skate, Henrique Lugarini, será homenageado na Assembleia por proposição da deputada Maria Victoria. Ele é criador de um método multidisciplinar de treinamento para atletas de alto rendimento, como Augusto Akio, Gui Khury e Luigi Cini. A metodologia inclui técnicas de yoga, pilates, mentalização e respiração, com foco na completude do atleta. A sessão solene será na terça-feira, às 10 horas, no Plenarinho.

Para fechar a semana, uma sessão solene promovida pelo deputado Delegado Tito Barichello (União) vai prestar homenagem às Mulheres Motociclistas do Paraná. O evento será realizado no Plenário, às 18h30, de sexta-feira (10), reunindo representantes de diversos motoclubes.

Escola do Legislativo

A programação conta com dois eventos organizados pela Escola do Legislativo. Na quarta-feira (8), às 18 horas, no Plenário, em parceria com o Conselho Regional de Medicina, o tema será a violência contra médicas e profissionais da saúde: desafios no ambiente de trabalho. Já na quinta-feira (9), às 9 horas, será ministrado no Plenário um curso sobre os procedimentos no Tribunal de Contas – da autuação ao cumprimento das decisões.

Chega ao Plenário, na sessão de segunda-feira (6), o projeto de lei 27/2025, que inclui os pacientes transplantados no rol de pessoas equiparadas às com deficiência, garantindo os mesmos direitos assegurados pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência do Estado do Paraná. A iniciativa é do deputado Alexandre Curi e altera a Lei n° 18.419/2015, que institui o Estatuto.