Reunião na Câmara: Copel diz que medidores passaram em teste, mas vai manter leituras até o fim do ano

Cascavel - Representantes da Companhia Energética do Paraná (Copel) disseram na manhã desta quinta-feira (14) na Câmara Municipal que a empresa testou com sucesso os medidores eletrônicos de consumo, mas se comprometeu a manter o serviço de leitura presencial até o final do ano, enquanto os consumidores ganham mais confiança no novo sistema.

Reunião Pública

A Comissão de Defesa do Consumidor (CDC) promoveu uma reunião pública no Plenário para que a concessionária de energia elétrica pudesse prestar contas ao Legislativo e às instituições da sociedade civil sobre o andamento dado às reclamações de consumidores sobre aumentos repentinos e exagerados nas faturas de energia.

A reunião foi coordenada pelo presidente da CDC, vereador Everton Guimarães (PMB) e contou com a participação dos vereadores Serginho Ribeiro (PSD), Fão do Bolsonaro (PL), Mauri Schaffer (PSD), Rondinelle Batista (Novo) e Sadi Kisiel (Podemos). Da Copel, vieram Breno Cesar Souza Castro, superintendente comercial de Distribuição, Marcos Monteiro, gerente da Base de Cascavel, e Sérgio Milani, superintendente de Projetos Especiais.

Dos órgãos da sociedade civil voltados à defesa do consumidor, participaram Larissa Haick Vitorassi Batistin, promotora de justiça da 12ª Promotoria, Lucas Fracaro, procurador-chefe do Procon Cascavel, e Robson Luiz Ferreira, presidente da Comissão de Direito do Consumidor da OAB Cascavel.

Garantir a confiança no novo sistema

Segundo a Copel, o processo de instalação da chamada Rede Elétrica Inteligente (REI) durou um ano e foi concluído no último mês de junho. Como o auge das reclamações dos consumidores se deu entre março e abril, a empresa foi questionada pela Câmara Municipal, por meio da CDC, e passou a rever todo o procedimento.

A principal medida foi manter provisoriamente o sistema de leitura presencial dos medidores, com acompanhamento de supervisores durante a instalação e também de uma equipe de conferência das leituras tanto dos antigos medidores ciclométricos como dos novos, de tecnologia eletrônica.