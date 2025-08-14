Reunião na Câmara: Copel diz que medidores passaram em teste, mas vai manter leituras até o fim do ano

Cascavel - Representantes da Companhia Energética do Paraná (Copel) disseram na manhã desta quinta-feira (14) na Câmara Municipal que a empresa testou com sucesso os medidores eletrônicos de consumo, mas se comprometeu a manter o serviço de leitura presencial até o final do ano, enquanto os consumidores ganham mais confiança no novo sistema.
Reunião Pública
A Comissão de Defesa do Consumidor (CDC) promoveu uma reunião pública no Plenário para que a concessionária de energia elétrica pudesse prestar contas ao Legislativo e às instituições da sociedade civil sobre o andamento dado às reclamações de consumidores sobre aumentos repentinos e exagerados nas faturas de energia.
A reunião foi coordenada pelo presidente da CDC, vereador Everton Guimarães (PMB) e contou com a participação dos vereadores Serginho Ribeiro (PSD), Fão do Bolsonaro (PL), Mauri Schaffer (PSD), Rondinelle Batista (Novo) e Sadi Kisiel (Podemos). Da Copel, vieram Breno Cesar Souza Castro, superintendente comercial de Distribuição, Marcos Monteiro, gerente da Base de Cascavel, e Sérgio Milani, superintendente de Projetos Especiais.
Dos órgãos da sociedade civil voltados à defesa do consumidor, participaram Larissa Haick Vitorassi Batistin, promotora de justiça da 12ª Promotoria, Lucas Fracaro, procurador-chefe do Procon Cascavel, e Robson Luiz Ferreira, presidente da Comissão de Direito do Consumidor da OAB Cascavel.
Garantir a confiança no novo sistema
Segundo a Copel, o processo de instalação da chamada Rede Elétrica Inteligente (REI) durou um ano e foi concluído no último mês de junho. Como o auge das reclamações dos consumidores se deu entre março e abril, a empresa foi questionada pela Câmara Municipal, por meio da CDC, e passou a rever todo o procedimento.
A principal medida foi manter provisoriamente o sistema de leitura presencial dos medidores, com acompanhamento de supervisores durante a instalação e também de uma equipe de conferência das leituras tanto dos antigos medidores ciclométricos como dos novos, de tecnologia eletrônica.
Na reunião desta manhã, a Copel atendeu os pedidos da Câmara, da OAB, do Procon e do Ministério Público e anunciou que os leituristas permanecerão até o final do ano, mesmo com o sistema eletrônico já totalmente instalado.
Além disso, a empresa apresentou relatório com os testes realizados por instituição independente, no caso um laboratório de ensaios da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS) sobre uma amostra de 108 medidores. Nenhum deles apresentou falha de medição dentro do que é aceito pela legislação brasileira.
Com esse resultado, a Copel decidiu apostar numa revisão e acompanhamento do trabalho de leitura utilizando o código de barras do medidor, treinamento das equipes e uso da fotografia para registro do processo de instalação dos equipamentos.
Entre as sugestões dadas pelos vereadores e representantes da sociedade civil, a Copel acatou os principais, além da manutenção dos leituristas até o fim do ano:
- Divulgação ampla do aplicativo que permite ao consumidor acompanhar em tempo real o consumo de energia de sua residência ou empresa, que inclui a possibilidade de configurar alertas;
- Implantação de um sistema que permita à empresa constatar qualquer aumento fora do normal do consumo e procurar o consumidor, a exemplo do que já faz a Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar).
Fonte: Assessoria de Imprensa/CMC