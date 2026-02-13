Brasil e Brasília - A CNM (Confederação Nacional de Municípios) protocolou pedido de reunião, em caráter de urgência, com a Receita Federal para discutir retenções recentes incidentes sobre o FPM (Fundo de Participação dos Municípios). A solicitação ocorre após uma série de relatos encaminhados por gestores municipais que apontam descontos superiores aos valores tradicionalmente projetados pelas administrações locais, situação que tem provocado insegurança, dificuldade de planejamento financeiro e risco direto à manutenção de serviços públicos essenciais.

Segundo as informações repassadas à entidade, há casos em que as retenções ultrapassam 50% do montante creditado do FPM. O cenário inclui Municípios que já aderiram ao parcelamento especial previsto na Emenda Constitucional 136/2025, cumprindo exigências como pagamento de entrada e observância das regras normativas. A emenda estabeleceu parâmetros específicos para o parcelamento excepcional de débitos previdenciários, fixando comprometimento médio mensal de até 1% da RCL (Receita Corrente Líquida). Ainda assim, os descontos observados na prática têm superado esse limite, ampliando a preocupação dos gestores.

Diante disso, a CNM busca esclarecimentos técnicos sobre os critérios utilizados nas retenções, a compatibilidade dos descontos com os limites constitucionais e a correta aplicação das regras estabelecidas. O objetivo é garantir previsibilidade, segurança jurídica e respeito ao equilíbrio fiscal dos entes locais, evitando que medidas administrativas acabem comprometendo receitas fundamentais ao funcionamento das prefeituras.

Impactos

A Confederação ressalta que o FPM é uma transferência constitucional vital e representa a principal fonte de receita corrente para cerca de 70% dos Municípios brasileiros, sobretudo os de pequeno porte. Quando ocorrem retenções elevadas ou inesperadas, o impacto é imediato: há comprometimento do fluxo de caixa, dificuldade de execução orçamentária, atraso em políticas públicas e risco à continuidade de serviços básicos nas áreas de saúde, educação, assistência social e infraestrutura.

A entidade afirma que seguirá acompanhando o tema de forma prioritária e manterá os gestores informados sobre eventuais posicionamentos da Receita Federal. “Nosso compromisso é buscar a solução técnica adequada e assegurar que os Municípios consigam manter seus serviços e cumprir suas obrigações sem comprometimento indevido de suas receitas”, destaca o presidente da CNM, Paulo Ziulkoski.