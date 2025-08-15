Representantes de universidade paraguaia visitam a Assembleia Legislativa

Curitiba - Estudantes e docente da Universidade Católica de Nossa Senhora de Assunção, no Paraguai, conheceram de perto o funcionamento da Assembleia Legislativa do Paraná nesta quinta-feira (14), em visita guiada pela Escola do Legislativo. Recebidos pelo diretor Jeulliano Pedroso, o grupo participou de conversa sobre a estrutura do Poder Legislativo, relações internacionais e oportunidades de cooperação entre os dois países.

O encontro fez parte de um programa de formação do curso de Diplomacia, que incluiu também visitas a universidades locais, ao Tribunal de Justiça, à Escola da Magistratura e ao Judiciário. Também participaram os professores da Universidade Tuiuti do Paraná, Gabriela Buzzi e Gilson Bonato.