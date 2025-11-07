Cascavel e Paraná - A Prefeitura de Cascavel anunciou na manhã de ontem (6) o início do projeto de reperfilamento asfáltico, que promete renovar o pavimento de 100 quadras ainda neste ano. A ação foi apresentada pela Secretaria Municipal de Obras e representa o primeiro lote de um programa mais amplo, que prevê até 400 quarteirões revitalizados em etapas.
O investimento total nesta fase inicial é de R$ 6 milhões, sendo R$ 3 milhões destinados à execução dos serviços e R$ 3 milhões à compra de insumos. De acordo com o secretário de Obras, Severino Folador, a licitação para escolha da empresa responsável pela execução deve ser concluída em até 15 dias, e as obras começarão ainda em dezembro, com expectativa de conclusão até o dia 15 do mês.
“Nós vamos licitar a empresa, entregar a ela a ordem de serviço com o mapa das ruas e a metragem exata. A ideia é que, assim que o processo licitatório estiver concluído, o trabalho comece imediatamente”, explicou Folador.
Segundo o secretário, a diferença entre o reperfilamento e o tapa-buraco tradicional é a durabilidade. O novo método recompõe a estrutura da via, garantindo mais resistência ao desgaste do tempo e das chuvas. “Diferente do tapa-buraco, o reperfilamento resolve os problemas a longo prazo”, enfatizou.
Bairros contemplados
As 100 quadras iniciais foram indicadas pelos vereadores de Cascavel, que puderam apontar quatro trechos cada. Com isso, praticamente todos os bairros da cidade terão alguma melhoria nesta etapa.
“Tem regiões do Maria Luíza, do Cascavel Velho, da Região Norte… é uma mescla. São 21 vereadores indicando quatro quadras cada, mais 20 que já estavam previstas, totalizando as 100 quadras. Então, praticamente toda a cidade vai ser atendida um pouquinho”, afirmou Folador.
Além das indicações políticas, a segunda etapa do projeto — prevista para o início de 2026 — será guiada por um levantamento das principais reclamações feitas pela população ao canal 156. A proposta é que as ruas mais citadas pelos moradores sejam mapeadas e priorizadas.
“O prefeito já nos delegou a fazer mais 100 quadras, preferencialmente com base nas reclamações do 156. No total, são aproximadamente R$ 6 milhões. Parte do valor vai para a contratação de mão de obra e o restante para insumos. A usina e a produção do material são de responsabilidade do município”, detalhou o secretário.
Obras antes do Natal
Durante o evento, o prefeito Renato Silva destacou o empenho da equipe para acelerar o processo licitatório, que normalmente leva entre 45 e 60 dias, mas desta vez deverá ser concluído em até 15 dias.
“Nós não queremos passar o Natal com a cidade esburacada. Claro que não vamos conseguir fazer tudo, mas estamos trabalhando com atenção e responsabilidade”, afirmou Silva.
O secretário de Finanças e Planejamento, Joacir Cosma, confirmou que a equipe vai “acelerar o trâmite ao máximo” para que a empresa contratada comece a atuar ainda em dezembro.
400 quadras até 2026
O programa de reperfilamento asfáltico será dividido em quatro etapas de 100 quadras cada, totalizando 400 quarteirões até 2026. As próximas fases dependerão da execução orçamentária e das demandas registradas pela população.
O secretário Severino Folador reforçou que o objetivo é manter o ritmo das obras de pavimentação, aproveitando a estrutura que o município já possui — incluindo a própria usina de asfalto e equipe técnica.
“O município já tem mão de obra e estrutura para produzir o material. Isso reduz custos e agiliza o processo. O que licitamos é apenas a execução do serviço, com base no mapeamento feito pela Secretaria”, explicou.