Cascavel e Paraná - A Prefeitura de Cascavel anunciou na manhã de ontem (6) o início do projeto de reperfilamento asfáltico, que promete renovar o pavimento de 100 quadras ainda neste ano. A ação foi apresentada pela Secretaria Municipal de Obras e representa o primeiro lote de um programa mais amplo, que prevê até 400 quarteirões revitalizados em etapas.

Foto: Secom

O investimento total nesta fase inicial é de R$ 6 milhões, sendo R$ 3 milhões destinados à execução dos serviços e R$ 3 milhões à compra de insumos. De acordo com o secretário de Obras, Severino Folador, a licitação para escolha da empresa responsável pela execução deve ser concluída em até 15 dias, e as obras começarão ainda em dezembro, com expectativa de conclusão até o dia 15 do mês.

“Nós vamos licitar a empresa, entregar a ela a ordem de serviço com o mapa das ruas e a metragem exata. A ideia é que, assim que o processo licitatório estiver concluído, o trabalho comece imediatamente”, explicou Folador.

Segundo o secretário, a diferença entre o reperfilamento e o tapa-buraco tradicional é a durabilidade. O novo método recompõe a estrutura da via, garantindo mais resistência ao desgaste do tempo e das chuvas. “Diferente do tapa-buraco, o reperfilamento resolve os problemas a longo prazo”, enfatizou.

Bairros contemplados

As 100 quadras iniciais foram indicadas pelos vereadores de Cascavel, que puderam apontar quatro trechos cada. Com isso, praticamente todos os bairros da cidade terão alguma melhoria nesta etapa.

“Tem regiões do Maria Luíza, do Cascavel Velho, da Região Norte… é uma mescla. São 21 vereadores indicando quatro quadras cada, mais 20 que já estavam previstas, totalizando as 100 quadras. Então, praticamente toda a cidade vai ser atendida um pouquinho”, afirmou Folador.

Além das indicações políticas, a segunda etapa do projeto — prevista para o início de 2026 — será guiada por um levantamento das principais reclamações feitas pela população ao canal 156. A proposta é que as ruas mais citadas pelos moradores sejam mapeadas e priorizadas.