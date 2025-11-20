Cascavel - A sessão da CPI da Câmara de Cascavel que marcou a leitura do relatório conclusivo transcendeu o rito político habitual. Por quase seis horas, o relator Hudson Moreschi (Podemos) apresentou um documento denso e repleto de detalhes, cuja extensão e complexidade evocaram um voto longo de “ministro do STF”. A comparação não é gratuita: assim como decisões históricas da Corte, o relatório tratou de temas sensíveis, expôs falhas estruturais e apontou responsabilidades administrativas envolvendo a rede municipal de educação.

A CPI foi instaurada em junho de 2025 para apurar possíveis irregularidades na condução de um PAD (Processo Administrativo Disciplinar) envolvendo violência sexual contra crianças em Cmeis e escolas municipais de Cascavel entre 2019 e 2024. Durante os trabalhos, a comissão ouviu 43 testemunhas e analisou diversos processos. O relatório final teve 123 páginas, lidas integralmente por Moreschi.

O documento segue uma estrutura própria: primeiro explica as competências e limites da CPI; reconstrói uma linha do tempo desde 2019; agrupa as oitivas em três blocos (mães, profissionais da educação e gestores); realiza análises documentais; aponta acertos, falhas e entraves administrativos; e, por fim, apresenta recomendações punitivas e recomendações sistêmicas.

Conclusões centrais

De acordo com o relatório final, houve falhas graves na rede de proteção à criança, na gestão administrativa da Educação e no funcionamento da Controladoria-Geral. O documento conclui que o processo administrativo ficou paralisado por mais de três anos, com 20 prorrogações seguidas, sem realização de diligências substanciais durante a presidência da servidora Cátia Simone Wermuth.

Além disso, servidores e diretores de unidades escolares deixaram de adotar medidas adequadas diante de queixas de famílias. O agente acusado de abusar de crianças, posteriormente condenado, continuou atuando diretamente com alunos entre 2022 e 2024, apesar das denúncias — situação descrita como “gravíssima” pela CPI.

A partir dessas constatações, a comissão apontou responsabilidades administrativas e apresentou recomendações punitivas individuais.