Brasília - Diante das mudanças trazidas pela Reforma Tributária e da necessidade de equilibrar as finanças dos municípios, a CNM (Confederação Nacional de Municípios) publicou uma Nota Técnica orientando as prefeituras sobre a atualização da Planta de Valores Genéricos, base de cálculo do IPTU. O documento reforça a importância de corrigir distorções e promover maior justiça fiscal, oferecendo parâmetros técnicos e fundamentos legais para que o processo ocorra com segurança e transparência.

A Nota Técnica ressalta que, até recentemente, decisões judiciais obrigavam os municípios a submeterem a atualização da PVG à aprovação do Legislativo, limitando o reajuste apenas à correção inflacionária. Segundo a entidade, essa situação levou a defasagens acumuladas por décadas, prejudicando a justiça fiscal e a arrecadação.

Com a nova redação do artigo 156 da Constituição, o cenário mudou: agora, os municípios podem atualizar a base de cálculo do IPTU via decreto, desde que haja critérios claros e previamente estabelecidos. Para a CNM, isso representa um avanço importante na gestão tributária local, reduzindo entraves políticos e fortalecendo o papel técnico das administrações fazendárias.