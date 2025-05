Reforma Tributária: Audiência discute desafios para Empresas e Governo

“É hora de repensar modelos, ouvir quem está na ponta e buscar caminhos mais eficientes e equilibrados. O setor produtivo não pode ser tratado como inimigo do Estado. A audiência pública será um espaço de escuta e construção conjunta, com foco no desenvolvimento do Paraná e no fortalecimento da atividade empreendedora”, afirma o deputado.

A iniciativa é do deputado estadual Fábio Oliveira , em parceria com a Faciap Jovem (núcleo jovem da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Paraná). O encontro reunirá representantes de órgãos públicos e líderes do setor produtivo para discutir entraves e oportunidades na relação entre empresas e Estado — com foco em carga tributária, fiscalização, contabilidade e ambiente de negócios.

Com esse propósito, será realizada uma audiência pública com o tema “Reforma Tributária: desafios para os setores públicos e privados” , na próxima segunda-feira, 26 de maio, às 9h , no Auditório Legislativo da Assembleia Legislativa do Paraná ( Alep ) .

Parte do Feirão do Imposto

A audiência faz parte da programação do Feirão do Imposto, movimento nacional criado pela CONAJE (Confederação Nacional dos Jovens Empresários). Neste ano, a campanha traz o tema:

“– Siglas + Impostos? No final a conta é sua”,

incentivando a reflexão sobre a complexidade do sistema tributário e seus impactos no bolso do consumidor.

O objetivo é mostrar o quanto se paga em impostos e como isso afeta o poder de compra e o crescimento econômico do país.

Presenças e Transmissão

O evento contará com a presença de representantes da OAB-PR, CRC-PR, Secretaria da Fazenda do Paraná (SEFA), Secretaria de Finanças de Curitiba, além de lideranças empresariais e jurídicas. Também participará Paloma Vanin Marcante, ex-presidente da Faciap Jovem e integrante do Tax Group.

A audiência será transmitida ao vivo pela TV Assembleia e pelo canal oficial da Alep no YouTube.

Fonte: Alep