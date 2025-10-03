Reforma administrativa propõe modernizar Estado e acabar com privilégios e gastanças

Brasília - O grupo de trabalho da Câmara dos Deputados, criado para discutir a reforma administrativa, apresentou nesta quinta-feira (2) um conjunto de propostas que resultaram em uma PEC, um projeto de lei complementar e um projeto de lei ordinária. Após 45 dias de atividades, sete audiências públicas e mais de 500 horas de reuniões técnicas, o colegiado consolidou suas sugestões em um relatório de 549 páginas.

Segundo o deputado Pedro Paulo (PSD-RJ), coordenador do grupo, trata-se de uma reforma de longo prazo, que busca modernizar o Estado brasileiro sem depender de governos específicos. “Não é uma reforma para quatro anos, é uma reforma de Estado pensada para o presente e para as futuras gerações”, afirmou. O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), também destacou, em carta publicada no documento, que a proposta é “palpável e bastante amadurecida”.

Um dos pontos centrais é a criação de um planejamento estratégico obrigatório para União, estados e municípios. O plano, que deverá ser apresentado em até 180 dias após o início de cada mandato, trará metas e resultados a serem cumpridos.

Limites para gastos

Um dos pontos mais sensíveis envolve o controle de despesas. De acordo com o relator Pedro Paulo, a partir de 2027, os gastos primários dos Estados em cada Poder e órgão autônomo – como Legislativo, Judiciário, Ministério Público, Defensoria e Tribunais de Contas – terão um teto anual de crescimento, segundo informou o Valor Econômico.

Esse limite incluirá salários, aposentadorias e pensões. O reajuste só poderá ocorrer de acordo com dois critérios: Se a arrecadação estadual crescer apenas no ritmo da inflação, as despesas só poderão subir na mesma proporção; Se houver crescimento real das receitas, o limite de gastos aumenta pelo índice inflacionário somado a uma fração do ganho extra: 50% se o Estado tiver registrado déficit primário no ano anterior e 70% nos demais casos. Essa parcela adicional, contudo, não poderá ultrapassar 2,5 pontos percentuais ao ano.