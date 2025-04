Reação? “Judiciário está se metendo em tudo, e isso não é bom”, diz Hugo Motta

Brasil - “Do ponto de vista da segurança jurídica, a interferência, muitas vezes de forma reiterada, do Judiciário atrapalha. O Judiciário está se metendo em praticamente tudo, e isso não é bom para o país. Acaba que não há uma regra, e você não sabe como vai estabelecer o seu investimento”. A declaração foi dada pelo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), que fez críticas diretas ao Judiciário ao afirmar que a ingerência do STF (Supremo Tribunal Federal) compromete a segurança jurídica no país. A afirmação foi durante um evento com empresários em São Paulo, nesta semana.

Na semana passada, o presidente da Primeira Turma do STF, Cristiano Zanin, afirmou que a Câmara só pode suspender dois dos cinco crimes atribuídos ao deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ). Ainda no início de abril, o partido de Ramagem pediu a suspensão da ação penal no “Inquérito do Golpe” com base no artigo 53 da Constituição que estabelece que, uma vez recebida a denúncia por crime ocorrido após a diplomação, o partido pode sustar o andamento da ação com voto da maioria da Câmara.

De acordo com interlocutores, Hugo Motta teria ficado “irritado” com a declaração de Zanin.

Aproximação polêmica

A declaração, ao estilo “morde e assopra” do presidente da Câmara, acontece em meio as negociações entre o Congresso e o STF, com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), e o próprio Motta trabalhando em um projeto para diminuir as penas dos condenados pelo “8 de janeiro”.

A negociação em curso, é vista com bons olhos pelos partidos da base lulista, mas com críticas e temeridade pela oposição, seria uma alternativa ao PL da Anistia, defendido por aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), e que, segundo o líder do PL, deputado Sóstenes Cavalcante, seria aprovado com ampla maioria na Câmara. O texto em negociação prevê penas menores para participantes sem envolvimento no planejamento ou financiamento dos atos. A proposta, agora defendida por Motta, já teria “aprovação” dos ministros Alexandre de Moraes e Luís Roberto Barroso.

Intimação de Dino

Ampliando a tensão entre o Legislativo e o STF, o ministro Flávio Dino determinou a intimação do líder do PL na Câmara, o deputado Sóstenes Cavalcante, para que explique em 48 horas declarações suas sobre a existência de um acordo para a distribuição de emendas de comissão. “As declarações atribuídas ao líder do PL na Câmara, Deputado Sóstenes Cavalcante, se verdadeiras, poderiam indicar que emendas de comissão estariam novamente em dissonância com a Constituição Federal e com a Lei Complementar nº 210/2024”, afirmou o ministro, referindo-se à lei sancionada em novembro para disciplinar a distribuição de emendas.