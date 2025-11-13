Cascavel e Paraná - O termômetro político do fim de 2025 revela um eleitorado atento, exigente e cada vez mais criterioso. A nova rodada da pesquisa SDS/O Paraná, realizada entre os dias 4 e 7 de novembro, mostra que, enquanto o debate nacional continua polarizado, a gestão local de Renato Silva e Henrique Mecabô se mantém estável. Já a gestão do governador Ratinho Junior segue com absoluta aprovação.
Com 850 entrevistas presenciais em diferentes regiões da cidade, o levantamento — que tem margem de erro de quatro pontos percentuais e nível de confiança de 95% — traz um retrato detalhado da percepção dos cascavelenses sobre os governos municipal, estadual e federal, além de temas de segurança pública que mobilizam o país.
Gestão Renato/Mecabô
A administração municipal liderada por Renato Silva (PL) e Henrique Mecabô (Novo) mantém-se com uma avaliação razoável nos primeiros dez meses: 47,53% dos entrevistados classificam o governo como “ótimo” ou “bom”, enquanto apenas 13,06% o consideram “ruim” ou “péssimo”. Outros 36,71% afirmaram que a gestão é “regular”, e 2,7% não souberam ou preferiram não responder.
O índice mostra estabilidade política e aceitação acima da média entre municípios de porte similar, especialmente em um contexto de incertezas para as eleições de 2026.
TABELA
Ótimo 7,41%
Bom 40,12%
Regular 36,71%
Ruim 7,185
Péssimo 5,88%
Não Acompanha 2,70%
O prefeito
Na avaliação individual da maneira de administrar, Renato Silva alcança 48,53% de aprovação (soma de “ótimo” e “bom”), enquanto 31,47% classificam sua gestão como “regular”. Outros 13,53% o reprovam e 6,47% não têm opinião formada. A performance é impulsionada pelo eleitorado jovem e pela zona rural, onde o reconhecimento ao prefeito ultrapassa 60% de aprovação. Já nas regiões Oeste e Leste, o prefeito aparece com uma taxa considerável de quem considera sua administração ruim ou péssima.
TABELA
Ótimo 5,94%
Bom 42,59%
Regular 31,47%
Ruim 8,24%
Péssimo 5,29%
Não Acompanha 6,47%
E o vice?
Já a maneira de administrar do vice-prefeito Henrique Mecabô mantém 43,53% de avaliação “ótima” e “boa” e, com 29,41% avaliando sua atuação como “regular” e 11% de “ruim” ou “péssimo”. O dado mostra coerência com o desempenho do prefeito e reforça a imagem de parceria coesa na administração municipal. A aceitação é mais acentuada entre mulheres e eleitores com ensino superior.
TABELA
Ótimo 5,18%
Bom 38,35%
Regular 29,41%
Ruim 6,00%
Péssimo 5,06%
Não Acompanha 16%
Aprovação Renato/Mecabô
A pesquisa aponta que 60,24% dos cascavelenses aprovam a administração de Renato Silva e Henrique Mecabô, enquanto 33,70% manifestam desaprovação e 6,06% afirmam não acompanhar a gestão. Os números reforçam o cenário de estabilidade e indicam que a dupla mantém um patamar de aprovação expressivo às vésperas de 2026.
TABELA
Aprova 60,24%
Desaprova 33,75
Não acompanha 6,06%
Ratinho Jr aprovado e Lula ‘reprovado’
A pesquisa O Paraná/SDS também mediu a percepção sobre o cenário estadual e federal.
O governador Ratinho Junior (PSD) se mantém como uma das figuras políticas mais sólidas do Paraná, com índices de aprovação próxima de 70% entre os cascavelenses. Segundo o levantamento, 68,7% aprova a administração Ratinho Junior, 25,41% desaprova e outros 6,12% informaram que não acompanham.
Já o presidente Lula (PT) enfrenta rejeição crescente no município. De acordo com os dados, 63% dos cascavelenses desaprova a administração do petista. Outros 30,65% disseram aprovar e 6,35% não acompanham.
Cascavelense apoia ação no RJ
A pesquisa ainda questionou se a população de Cascavel aprova ou desaprova a ação da polícia do Rio de Janeiro no final do mês de outubro e que terminou com 121 pessoas mortas, entre elas, quatro policiais. Um dos dados mais contundentes da pesquisa está nessa avaliação, tema que dividiu opiniões em todo o país.
Em Cascavel, 80,71% dos entrevistados disseram aprovar a atuação das forças de segurança, contra 11,94% que desaprovam e 7,35% que afirmaram não acompanhar o assunto.
A pesquisa indica, portanto, que a população cascavelense tende a valorizar ações firmes de segurança pública, mesmo diante das controvérsias sobre os métodos empregados.