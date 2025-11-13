Cascavel e Paraná - O termômetro político do fim de 2025 revela um eleitorado atento, exigente e cada vez mais criterioso. A nova rodada da pesquisa SDS/O Paraná, realizada entre os dias 4 e 7 de novembro, mostra que, enquanto o debate nacional continua polarizado, a gestão local de Renato Silva e Henrique Mecabô se mantém estável. Já a gestão do governador Ratinho Junior segue com absoluta aprovação.

Com 850 entrevistas presenciais em diferentes regiões da cidade, o levantamento — que tem margem de erro de quatro pontos percentuais e nível de confiança de 95% — traz um retrato detalhado da percepção dos cascavelenses sobre os governos municipal, estadual e federal, além de temas de segurança pública que mobilizam o país.

Gestão Renato/Mecabô

A administração municipal liderada por Renato Silva (PL) e Henrique Mecabô (Novo) mantém-se com uma avaliação razoável nos primeiros dez meses: 47,53% dos entrevistados classificam o governo como “ótimo” ou “bom”, enquanto apenas 13,06% o consideram “ruim” ou “péssimo”. Outros 36,71% afirmaram que a gestão é “regular”, e 2,7% não souberam ou preferiram não responder.

O índice mostra estabilidade política e aceitação acima da média entre municípios de porte similar, especialmente em um contexto de incertezas para as eleições de 2026.

TABELA

Ótimo 7,41%

Bom 40,12%

Regular 36,71%

Ruim 7,185

Péssimo 5,88%

Não Acompanha 2,70%

O prefeito

Na avaliação individual da maneira de administrar, Renato Silva alcança 48,53% de aprovação (soma de “ótimo” e “bom”), enquanto 31,47% classificam sua gestão como “regular”. Outros 13,53% o reprovam e 6,47% não têm opinião formada. A performance é impulsionada pelo eleitorado jovem e pela zona rural, onde o reconhecimento ao prefeito ultrapassa 60% de aprovação. Já nas regiões Oeste e Leste, o prefeito aparece com uma taxa considerável de quem considera sua administração ruim ou péssima.

TABELA

Ótimo 5,94%

Bom 42,59%

Regular 31,47%

Ruim 8,24%

Péssimo 5,29%

Não Acompanha 6,47%