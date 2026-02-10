Cascavel e Paraná - Durante sua passagem pelo 38º Show Rural Coopavel, em Cascavel, em meio a anúncios milionários e balanços de gestão, o governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), deu sinais cada vez mais claros de que está disposto a entrar na corrida pelo Palácio do Planalto em 2026.
Durante entrevista coletiva, Ratinho apresentou números de sua gestão, com forte ênfase no agronegócio, na infraestrutura e na geração de empregos, ao mesmo tempo em que declarou abertamente que seu nome está “em construção” dentro do PSD como alternativa nacional à polarização política. Ratinho lembrou que assumiu o governo com um PIB de aproximadamente R$ 400 bilhões e que o Estado deve encerrar 2026 com mais de R$ 800 bilhões, praticamente dobrando a economia paranaense em oito anos. “Isso é fruto de gestão, planejamento e menos discurso. O Paraná virou modelo”, disse.
No radar do PSD
Questionado diretamente sobre a possibilidade de disputar a Presidência da República, Ratinho confirmou que seu nome está sendo avaliado internamente pelo PSD, ao lado dos governadores Ronaldo Caiado (Goiás) e Eduardo Leite (Rio Grande do Sul). Segundo ele, a definição deve ocorrer até abril. “Se o partido entender que eu devo representar esse projeto de um novo Brasil, eu fico muito animado. Ser candidato à Presidência é uma honra para poucos”, declarou.
O governador fez críticas à polarização política e defendeu uma mudança geracional no comando do país. “O Brasil está sendo governado há 40 anos pelas mesmas gerações. Agora é hora de uma política moderna, com menos discurso e mais ação”, disse, ao afirmar que quer representar as gerações das décadas de 1980 e 1990.
Apoio do agro
O tom de pré-campanha ficou ainda mais evidente durante jantar promovido pelo Sindicato Rural de Cascavel, que reuniu lideranças empresariais e do agronegócio. No discurso, Ratinho Junior assumiu publicamente sua disposição de disputar um projeto nacional, desde que haja respaldo partidário e, principalmente, apoio dos paranaenses. “O primeiro voto é o de casa. Se eu não tiver o voto dos meus irmãos paranaenses, nem penso em colocar meu nome”, afirmou. Segundo ele, a ideia é levar ao Brasil o mesmo modelo implantado no Paraná, com foco em gestão, planejamento e resultados concretos.
Ratinho como nome mais forte
Uma pesquisa do instituto Real Time Big Data, divulgada ontem (9), reforçou a percepção de que Ratinho Junior é hoje o nome mais competitivo do PSD na disputa presidencial. No cenário estimulado, o governador paranaense aparece com 10% das intenções de voto, à frente de Ronaldo Caiado (6%) e Eduardo Leite (5%).
No panorama geral, o presidente Lula (PT) lidera com 39%, seguido do senador Flávio Bolsonaro (PL), com 30%. Quando Ratinho é substituído por Caiado ou Leite, Lula e Flávio ampliam seus percentuais, o que, internamente, fortalece a tese de que o paranaense é o melhor ativo eleitoral do partido.
O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, tem afirmado que a candidatura própria ao Planalto é “um caminho sem volta”, embora enfrente resistências regionais, especialmente em estados que hoje orbitam a base do governo federal.
Sucessão no Paraná em debate
Com Ratinho Junior com nome quase certo para a disputa à Presidência, cresce também a discussão sobre sua sucessão no Governo do Paraná. Ratinho evitou citar nomes, mas deixou claro que a escolha deverá ocorrer em conjunto com deputados, prefeitos e a direção partidária, também a partir de abril, e que ficará entre o secretário das Cidades, Guto Silva; o secretário de Desenvolvimento Sustentável, Rafael Greca; ou o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Alexandre Curi. “Uma boa gestão é uma corrida de bastão. O Paraná vive um bom momento, e isso precisa ser preservado”, afirmou.
Segundo ele, o objetivo é escolher um nome capaz de garantir continuidade nas áreas de educação, infraestrutura, segurança pública e desenvolvimento econômico. “Time que está ganhando não se mexe”, resumiu.
Dos três nomes cogitados, apenas Guto Silva e Rafael Greca acompanharam a comitiva do governador nesta segunda-feira (9), no Show Rural. O presidente da Alep, deputado Alexandre Curi, deverá vir a Cascavel a partir desta terça-feira (10) para participar da feira.
Após os compromissos no Show Rural, Ratinho deverá embarcar em férias para os Estados Unidos e, após o retorno, iniciar as tratativas finais sobre a sucessão. Enquanto isso, os possíveis pré-candidatos se digladiam por apoio.