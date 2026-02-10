Cascavel e Paraná - Durante sua passagem pelo 38º Show Rural Coopavel, em Cascavel, em meio a anúncios milionários e balanços de gestão, o governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), deu sinais cada vez mais claros de que está disposto a entrar na corrida pelo Palácio do Planalto em 2026.



Durante entrevista coletiva, Ratinho apresentou números de sua gestão, com forte ênfase no agronegócio, na infraestrutura e na geração de empregos, ao mesmo tempo em que declarou abertamente que seu nome está “em construção” dentro do PSD como alternativa nacional à polarização política. Ratinho lembrou que assumiu o governo com um PIB de aproximadamente R$ 400 bilhões e que o Estado deve encerrar 2026 com mais de R$ 800 bilhões, praticamente dobrando a economia paranaense em oito anos. “Isso é fruto de gestão, planejamento e menos discurso. O Paraná virou modelo”, disse.

No radar do PSD



Questionado diretamente sobre a possibilidade de disputar a Presidência da República, Ratinho confirmou que seu nome está sendo avaliado internamente pelo PSD, ao lado dos governadores Ronaldo Caiado (Goiás) e Eduardo Leite (Rio Grande do Sul). Segundo ele, a definição deve ocorrer até abril. “Se o partido entender que eu devo representar esse projeto de um novo Brasil, eu fico muito animado. Ser candidato à Presidência é uma honra para poucos”, declarou.



O governador fez críticas à polarização política e defendeu uma mudança geracional no comando do país. “O Brasil está sendo governado há 40 anos pelas mesmas gerações. Agora é hora de uma política moderna, com menos discurso e mais ação”, disse, ao afirmar que quer representar as gerações das décadas de 1980 e 1990.

Apoio do agro



O tom de pré-campanha ficou ainda mais evidente durante jantar promovido pelo Sindicato Rural de Cascavel, que reuniu lideranças empresariais e do agronegócio. No discurso, Ratinho Junior assumiu publicamente sua disposição de disputar um projeto nacional, desde que haja respaldo partidário e, principalmente, apoio dos paranaenses. “O primeiro voto é o de casa. Se eu não tiver o voto dos meus irmãos paranaenses, nem penso em colocar meu nome”, afirmou. Segundo ele, a ideia é levar ao Brasil o mesmo modelo implantado no Paraná, com foco em gestão, planejamento e resultados concretos.

Ratinho como nome mais forte



Uma pesquisa do instituto Real Time Big Data, divulgada ontem (9), reforçou a percepção de que Ratinho Junior é hoje o nome mais competitivo do PSD na disputa presidencial. No cenário estimulado, o governador paranaense aparece com 10% das intenções de voto, à frente de Ronaldo Caiado (6%) e Eduardo Leite (5%).