Ratinho Junior venceria Lula e Michelle na corrida presidencial

Um levantamento do Instituto Paraná Pesquisas sobre a corrida presidencial no Paraná, divulgado ontem (29), indica que o governador do Paraná Ratinho Junior (PSD) está na frente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), do governador paulista Tarcísio de Freitas (Republicanos) e da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro (PL) e aparece empatado com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em uma eventual disputa.

Na pesquisa espontânea, o governador Ratinho Junior aparece em terceiro lugar na corrida presidencial com 5,4% das intenções de voto; atrás de Lula com 9,5% e de Jair Bolsonaro com 15,2%. 60,9% dos entrevistaram não souberam responder ou não opinaram. Tarcísio de Freitas somou 1,2%, outros candidatos como Ciro Gomes e Ronaldo Caiado somaram 0,2% e 0,1%, respectivamente. Outros nomes citados foram 0,8%

Já na pesquisa estimulada, três cenários foram testados. No primeiro deles, com o ex-presidente Jair Bolsonaro na disputa, Ratinho Junior fica em segundo lugar na intenção de votos com 32,1%, mas com empate técnico com Bolsonaro, que tem 33,4% dos votos. O presidente Lula ficaria em terceiro com 17,8%. Ciro tem 4,8%, Caiado 1,3% e Helder Barbalho 0,3%. Não sabe ou não opinou é 4,3% e nenhum, branco ou nulo 6,1%.

Em um segundo cenário, sem Jair Bolsonaro, mas com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro na disputa, Ratinho se sairia melhor e seria eleito com 42,1% dos votos. Michelle ficaria em segundo lugar com 20% e Lula em terceiro com 17,9%. Ciro tem 5%, Caiado 2,1% e Helder Barbalho 0,3%. Não sabe ou não opinou é 5% e nenhum, branco ou nulo, 7,4%.

No terceiro cenário testado, sem Bolsonaro e Michelle, mas com o governador de São Paulo Tarcísio Gomes de Freitas, Ratinho também sairia vencedor, com 45,2% dos votos. Em segundo lugar vem Lula, com 18,4% das intenções de voto e Tarcísio em terceiro com 15,7%. Ciro Gomes somou 5,4%, Caiado 1,4% e Helder Barbalho 0,2%. Não sabe ou não opinou é 4,9% e nenhum, branco ou nulo, 8,8%.