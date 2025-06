Ratinho Junior se reúne com o presidente do Paraguai

Assunção – O governador Carlos Massa Ratinho Junior se encontrou nesta quinta-feira (12) com o presidente do Paraguai, Santiago Peña, na capital do país vizinho. A agenda em Assunção abordou temas logísticos e estruturais, envolvendo a Ponte da Integração e o Porto de Paranaguá.

“Nós tratamos sobre a ligação da segunda ponte Brasil-Paraguai, que já foi entregue, que está na parte dos acessos. Do lado brasileiro, quem está tocando é o Departamento de Estradas de Rodagem. Já o lado paraguaio, é responsabilidade do governo do Paraguai. Tratamos de cronogramas. Estamos organizando agendas futuras de visita e inauguração”, comentou Ratinho Junior.

A ponte

A Ponte da Integração, com 760 metros de comprimento, liga as cidades de Foz do Iguaçu e Presidente Franco. Um dos grandes objetivos de sua implantação é o desvio do transporte pesado, desafogando parte do fluxo da Ponte da Amizade, que liga Foz do Iguaçu a Ciudad del Este. A obra da Perimetral Leste, que vai permitir o acesso à ponte no lado brasileiro, já passou dos 65% de execução.

Porto de Paranaguá

As outras pautas levadas pelo governador paranaense envolvem espaços alfandegários, um deles no Porto de Paranaguá. Desde 1957, o país vizinho tem uma área exclusiva no complexo portuário paranaense para a movimentação de mercadorias sem a tributação de cargas.