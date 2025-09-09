Ratinho Junior reforça relação com Argentina e Paraguai para diminuir impactos de tarifaço

Paraná - Cidade do Leste – O governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), defendeu a ampliação da relação comercial e logística entre os estados que compõem a tríplice fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina. Ele se reuniu ontem (8), em Cidade do Leste, com o presidente do Paraguai, Santiago Peña, durante a Expo Paraguai Brasil.
Dois dos principais destinos das exportações paranaenses, Paraguai e Argentina também são estratégicos para reduzir os impactos do tarifaço imposto pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros, com a possibilidade de ampliar o comércio exterior com os dois países.
Segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, a Argentina foi o segundo maior parceiro econômico do Estado no primeiro semestre deste ano, movimentando US$ 881,8 milhões. Já o Paraguai foi o sexto maior comprador dos produtos paranaenses, com US$ 293 milhões no período.
No ano passado, também de acordo com o MDIC, as exportações paranaenses para o Paraguai somaram US$ 632,2 milhões, e a expectativa é ampliar o comércio exterior neste ano.
“A relação comercial do Paraná com o Paraguai vem crescendo muito nos últimos cinco anos. Se continuarmos nesse ritmo, vamos fechar 2025 com quase US$ 700 milhões exportados ao Paraguai, desde adubos a máquinas agrícolas e carros, o que fortalece nossa economia”, afirmou.
“Em especial, o setor do agro tem se destacado nessa relação entre Paraná e Paraguai. Nossas cooperativas estão muito presentes aqui, produzindo bastante”, ressaltou. “E boa parte dos grãos utilizados nos frigoríficos paranaenses é colhida aqui no Paraguai. Para nós, essa relação é muito importante e estratégica.”
O Paraná conta com um estande na exposição, e mais de 190 empresários paranaenses, de Curitiba, Londrina, São José dos Pinhais, Maringá e Cascavel, participam do evento. “Estamos ajudando a organizar a cadeia produtiva para os empresários paranaenses que querem investir aqui e também atrair empresas paraguaias ao Paraná”, disse o governador.
Após o evento, Ratinho Junior e o presidente Santiago Peña farão uma visita à Ponte de Integração Brasil-Paraguai, que liga Foz do Iguaçu, no Oeste do Estado, à cidade paraguaia de Presidente Franco. Peña também virá ao Paraná e, nesta terça-feira (9), participa de um encontro com empresários paranaenses.
Governadores
Ratinho Junior participou, na Expo Paraguai Brasil, de um painel com os governadores da província de Misiones (Argentina), Hugo Passalacqua, e de Alto Paraná (Paraguai), Cesar Torres.
O objetivo é identificar projetos concretos de integração econômica e social trinacional, impulsionar a cooperação em áreas como infraestrutura, comércio, inovação, energia e sustentabilidade e apresentar a região como destino estratégico para investimentos e projetos de desenvolvimento.
O governador destacou, ainda, que a região trinacional é um polo estratégico na América do Sul, com oportunidades de cooperação em áreas como infraestrutura, investimento produtivo, comércio, turismo sustentável e energia. Exemplos são a construção da Ponte de Integração Brasil-Paraguai, entre Foz do Iguaçu e Presidente Franco, a Usina de Itaipu e o Centre Pompidou Paraná, que deve fortalecer o intercâmbio artístico e cultural na tríplice fronteira.
Expo Paraguai Brasil
A Expo Paraguai Brasil é uma feira multissetorial que promove conexões entre empresários da região para negócios entre os países e oferece acesso a informações sobre tendências do mercado regional.
A expectativa é reunir, em três dias de evento, mais de 5 mil participantes entre empresários, executivos e investidores do Brasil, Paraguai e de outros países. Serão mais de 140 estandes, além de painéis, conferências e espaços setoriais, criando um ambiente único para networking e fechamento de parcerias em poucos dias.
A Expo Paraguai Brasil é um espaço estratégico para a realização de novos negócios. Na última edição, em 2024, movimentou mais de US$ 203 milhões e se consolidou como uma plataforma de prospecção e networking. A programação conta com rodada de negócios, conferências, exposições, palestras e mais.
Ratinho volta a se reunir com Santi Peña no Iguaçu
O governador do Paraná, Ratinho Junior, e o presidente do Paraguai, Santiago Peña, se reúnem no Palácio Iguaçu nesta terça-feira (9), a partir das 9 horas. O encontro contará com a presença de empresários e entidades de diversos setores da economia e tem como objetivo aproximar as relações comerciais do Paraná com o país vizinho. O Paraguai é atualmente o quinto maior parceiro comercial do Estado.