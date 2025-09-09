Ratinho Junior reforça relação com Argentina e Paraguai para diminuir impactos de tarifaço

Paraná - Cidade do Leste – O governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), defendeu a ampliação da relação comercial e logística entre os estados que compõem a tríplice fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina. Ele se reuniu ontem (8), em Cidade do Leste, com o presidente do Paraguai, Santiago Peña, durante a Expo Paraguai Brasil.

Dois dos principais destinos das exportações paranaenses, Paraguai e Argentina também são estratégicos para reduzir os impactos do tarifaço imposto pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros, com a possibilidade de ampliar o comércio exterior com os dois países.

Segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, a Argentina foi o segundo maior parceiro econômico do Estado no primeiro semestre deste ano, movimentando US$ 881,8 milhões. Já o Paraguai foi o sexto maior comprador dos produtos paranaenses, com US$ 293 milhões no período.

No ano passado, também de acordo com o MDIC, as exportações paranaenses para o Paraguai somaram US$ 632,2 milhões, e a expectativa é ampliar o comércio exterior neste ano.

“A relação comercial do Paraná com o Paraguai vem crescendo muito nos últimos cinco anos. Se continuarmos nesse ritmo, vamos fechar 2025 com quase US$ 700 milhões exportados ao Paraguai, desde adubos a máquinas agrícolas e carros, o que fortalece nossa economia”, afirmou.

“Em especial, o setor do agro tem se destacado nessa relação entre Paraná e Paraguai. Nossas cooperativas estão muito presentes aqui, produzindo bastante”, ressaltou. “E boa parte dos grãos utilizados nos frigoríficos paranaenses é colhida aqui no Paraguai. Para nós, essa relação é muito importante e estratégica.”

O Paraná conta com um estande na exposição, e mais de 190 empresários paranaenses, de Curitiba, Londrina, São José dos Pinhais, Maringá e Cascavel, participam do evento. “Estamos ajudando a organizar a cadeia produtiva para os empresários paranaenses que querem investir aqui e também atrair empresas paraguaias ao Paraná”, disse o governador.