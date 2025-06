Ratinho Junior lança vídeo que projeta a pré-candidatura para Presidência em 2026

A peça publicitária é finalizada com um discurso alinhado às pautas conservadoras e da direita política. “Acredito na defesa da família, da vida, da propriedade privada, na força do trabalho e na liberdade das pessoas”. Essa mensagem busca atrair eleitores do espectro bolsonarista, sem necessariamente incorporar as controvérsias e disputas travadas pelo ex-presidente, especialmente contra o Supremo Tribunal Federal.

O vídeo despeja imagens mostrando e ressaltando as conquistas da gestão de Ratinho, enfatizando o trabalho, a visão e o planejamento. Ainda, imagens aéreas e projeções em 3D trazem a Ponte de Guaratuba e algumas obras rodoviárias que estão saindo da prancheta. Pontua o desempenho da educação do Paraná, saltando da 7ª posição para a liderança no IDEB, passa pela segurança pública ao comentar que o Paraná tem os menores índices de criminalidade da história, e se encaminha para o fim citando a saúde, com a liderança na doação de órgãos, nas ações de governo voltadas aos idosos e “no maior programa de construção de moradia do país”.

“Hoje, o Paraná é a quarta maior economia do Brasil. É o estado mais sustentável do país e o maior produtor de alimentos por metro quadrado do planeta”, destacou.

“Entrei na política para fazer a diferença, pois sempre via os mesmos sobrenomes prometendo as mesmas coisas e nada saía do papel”, afirmou Ratinho no vídeo. Com narrativa que mescla elementos pessoais e profissionais, ele ressaltou sua trajetória desde o trabalho como sonoplasta na rádio familiar até a ascensão ao governo estadual, conquistado em 2018. O governador enumerou avanços significativos em sua administração estadual:

Lista de transmissão

Ao final, o vídeo também apresenta um link para uma lista de transmissão com notícias do governador. Também já existe grupo de WhatsApp com as pessoas destacadas para cuidar de cada área nevrálgica de uma campanha eleitoral.

Em paralelo ao vídeo promocional, Ratinho Junior já vem se articulando nos bastidores para fortalecer sua candidatura. O governador teve conversas estratégicas dentro do PSD com o presidente do partido, Gilberto Kassab, e buscou interlocutores junto ao mercado financeiro e meios de comunicação nacional, visando ampliar o reconhecimento de seu nome além das fronteiras paranaenses.

No campo político, analistas apontam que a candidatura presidencial de Ratinho depende também da conjuntura nacional, especialmente da elegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e da decisão de Tarcísio de Freitas (Republicanos), governador de São Paulo, sobre disputar a reeleição. Contudo, pesquisas eleitorais já apontam Ratinho Junior com dois dígitos em intenção de voto, diferenciando-o dos demais governadores cogitados para a disputa, como Eduardo Leite (RS), Romeu Zema (Novo), Helder Barbalho (MDB).

No entanto, Ratinho e sua equipe têm tomado precauções para separar as atividades como governador das ações de pré-campanha, o que ficou claro na recente viagem ao Pará, realizada em aeronave particular para evitar possíveis controvérsias jurídicas. A atenção também se volta ao seu último ano à frente do governo do Paraná, buscando evitar desgastes que possam prejudicar sua eventual candidatura nacional e a missão de fazer um sucessor no estado.

Outra missão: Ratinho busca sucessor

Além de pensar na disputa presidencial em 2026 e todas as costuras políticas que poderão levar o governador paranaense à disputa, outro problema que terá que ser resolvido por Ratinho Junior e seu grupo político é a definição de seu sucessor no Palácio Iguaçu em 2026.

Nos bastidores, nomes do PSD como o do presidente da Alep (Assembleia Legislativa do Paraná), Alexandre Curi, dos secretários Guto Silva, Sandro Alex, Beto Preto e Rafael Greca surgem como possíveis nomes. A questão é que o governador e seu grupo ainda não bateram o martelo. A única certeza é que, segundo o governador, será um nome do PSD.

Isso acaba dificultando uma eventual aliança com o senador Sergio Moro (União Brasil), que está bem posicionado nas últimas pesquisas.