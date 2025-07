Ratinho Junior intensifica discurso nacional e crítica a “vitimização” de Lula

Para o governador paranaense, a resposta brasileira ficou aquém do necessário: “O Trump já fez isso com China, Japão, México e Canadá. Todos mandaram seus representantes para negociar. Aqui, preferimos fazer vídeos na internet para brincar com o assunto, como o presidente fez recentemente”, ironizou, em crítica direta a Lula.

Curitiba e Paraná - O governador do Paraná , Ratinho Junior (PSD), ganhou protagonismo nacional ao usar o palco da Expert XP, no último sábado (26), em São Paulo, para criticar duramente a condução do presidente Lula (PT) diante do tarifaço anunciado pelos Estados Unidos contra produtos brasileiros. Cotado como um dos principais nomes da oposição para a disputa presidencial de 2026, Ratinho aproveitou o espaço — ao lado dos governadores Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP) e Ronaldo Caiado (União Brasil-GO) — para reforçar a imagem de liderança capaz de dialogar com o setor produtivo e propor soluções frente à crise internacional.

Ratinho também vinculou o endurecimento dos EUA à defesa de Lula pela “desdolarização do comércio internacional”, medida que classificou como “falta de inteligência”.

Rumo a 2026

As trocas de farpas evidenciam como o debate sobre a política externa e o impacto das tarifas se transformou em palanque antecipado para 2026. Ratinho Junior, que vem ampliando sua agenda em eventos de repercussão nacional, busca se consolidar como nome competitivo para enfrentar Lula ou outro candidato governista, explorando justamente a insatisfação do setor produtivo com a atual condução da política econômica e diplomática.

Eduardo Bolsonaro

O posicionamento firme, porém, provocou reação imediata do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que acusou o governador de minimizar o papel do ex-presidente Jair Bolsonaro na relação Brasil-EUA. Nas redes sociais, Eduardo lembrou que Trump já manifestou apoio direto a Bolsonaro e seus aliados. No Rio de Janeiro, Ratinho Junior afirmou que “Bolsonaro não é mais importante do que a relação do Brasil com os Estados Unidos” e que sua prioridade é defender os interesses econômicos brasileiros diante do tarifaço