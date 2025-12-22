Paraná - Ratinho Júnior é o governador mais bem avaliado do Brasil, de acordo com levantamento realizado pelo Real Big Data entre novembro e dezembro em 20 estados. O estudo aponta que ele tem 85% de aprovação entre os paranaenses após sete anos de gestão, superando seus concorrentes na corrida presidencial de 2026, especialmente em relação ao PT de Lula. Esse alto índice de popularidade será um dos principais ativos do PSD na formação de alianças eleitorais no próximo ano.

No Sul e Sudeste, os principais concorrentes de Ratinho Júnior ficam abaixo de 70% de aprovação: Tarcísio de Freitas, de São Paulo, tem 60%, e Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, 62%. O governador que mais se aproxima de Ratinho Júnior é Renato Casagrande, do Espírito Santo, com 75%.

Ratinho Júnior e Ronaldo Caiado, de Goiás, lideram as melhores avaliações entre os governadores. Em contrapartida, os governadores do Norte e Nordeste apresentam as piores aprovações. Wilson Lima (União Brasil), do Amazonas, tem apenas 40%, e Fátima Bezerra (PT), do Rio Grande do Norte, aparece com 29%.