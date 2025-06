Ratinho Junior empata com Lula em eventual 2º turno para 2026

Curitiba e Paraná - Um levantamento do Institutio Genial/Quaest, divulgado ontem (5), sobre o eventual cenário eleitoral de 2026, mostra o governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), tecnicamente empatado com o presidente Lula (PT) em um eventual segundo turno para as eleições de 2026. Outros nomes como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD) e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) também empatam com o atual presidente.

O instituto entrevistou presencialmente 2.004 eleitores de 29 de maio a 1º de junho. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e o grau de confiabilidade é de 95%.

Crescimento

De acordo com o levantamento, Ratinho Junior subiu três pontos percentuais em relação ao balanço divulgado em março, alcançando 38% das intenções de voto contra 40% do petista, dentro da margem de erro de dois pontos percentuais, em um eventual segundo turno.

A pesquisa mostra ainda que o governador do Paraná é um dos principais nomes da direita, caso Jair Bolsonaro não concorra em 2026, com 11% das intenções de voto, à frente de outros possíveis candidatos como Pablo Marçal (PRTB), Ronaldo Caiado (União), Eduardo Bolsonaro (PL) e Eduardo Leite (PSD).

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, contudo, também aparece entre os preferidos para subir a rampa do Palácio do Planalto caso Bolsonaro não dispute o pleito. Michelle Bolsonaro aparece em segundo lugar, ficando à frente de Ratinho Junior.

Lula x Bolsonaro

No primeiro cenário eleitoral, em um embate entre Lula e Bolsonaro, o atual presidente aparece empatado com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ambos somam 41% das intenções de voto em um possível 2º turno para 2026. 5% estão indecisos, e 13% disseram votar em branco, nulo ou não vão votar.

Lula x Tarcísio

Em um cenário estimulado com Lula e Tarcísio, o atual presidente da República tem 41% das intenções de voto contra 40% do governador de São Paulo. Os dois estão tecnicamente empatados dentro da margem de erro. Outros 14% disseram que vão votar em branco, nulo ou não vão para as urnas em 2026.

Lula x Michelle Bolsonaro

Se a disputa pelo segundo turno envolvesse Lula e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, ambos apareceriam tecnicamente empatados no limite da margem de erro. Lula tem 43% das intenções de voto, enquanto a adversária surge com 39%.

Lula x Ratinho Junior

No cenário entre Lula e o Governador do Paraná, Ratinho Junior em uma disputa de 2º turno, os dois também aparecem tecnicamente empatados. O atual mandatário tem 40% das intenções de voto contra 38% de Ratinho Junior. Outros 17%, porém, disseram que irão votar em branco, anular o voto ou não irão votar. 5% se dizem indecisos.

Lula x Eduardo Leite

Na disputa entre Lula e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, o atual presidente da República tem 40% das intenções de voto. O mandatário gaúcho, porém, tem 36%. Do total de entrevistados, 19% dizem que vão votar em branco, anular o voto ou não comparecerão às urnas nas próximas eleições presidenciais.