Cascavel e Paraná - Na manhã desta terça-feira (28), o governador do Paraná, Ratinho Junior, participou da abertura da AveSui, em Cascavel, uma das maiores feiras mundiais do setor de proteína animal. Durante o evento, ele destacou o potencial econômico do agronegócio e concentrou sua fala no novo modelo de concessão do pedágio no estado, que entra em uma nova fase com o leilão do Lote 5, previsto para a próxima quinta-feira.

O governo tem grandes expectativas em relação ao lote, que possui o maior valor de largada entre os já leiloados e contará com a disputa de duas empresas. Ratinho Junior ressaltou que os cinco primeiros lotes foram bem-sucedidos, com concorrência acirrada e descontos de até 60% nas tarifas em algumas praças, comparado ao modelo anterior.

Novo Modelo de Concessão de Pedágio no Paraná

O governador também fez um comparativo entre o sistema antigo e o novo. Enquanto o contrato anterior resultou em apenas R$ 7 milhões de investimentos ao longo de 24 anos, o novo modelo prevê aportes anuais de cerca de R$ 7 bilhões, distribuídos entre seis lotes. Só nos dois primeiros lotes, que já estão em andamento, o governo estima um investimento de R$ 2,5 bilhões e a execução de 70 quilômetros de duplicações até novembro.