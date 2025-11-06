Brasil - O governador do Paraná, Ratinho Junior, abriu margem para derrotar Lula em um eventual segundo turno em 2026, segundo a pesquisa da Futura divulgada nesta quinta-feira (6). Ele pontua com 43,4%, contra 38,9% do petista. Esse é o maior número alcançado pelo pré-candidato do PSD desde o início da série histórica, em julho de 2023.

Ratinho Junior cresceu mais de dez pontos percentuais desde meados do ano passado. Na primeira pesquisa Lula aparecia com 47,3% e ele com 32,8%. O crescimento foi contínuo desde então. Os dados também mostram expansão em relação à pesquisa de setembro, quando o governador do Paraná tinha 42,4%, contra 40,5% do petista.

A pesquisa de outubro aponta que apenas Ratinho Junior, Tarcísio de Freitas e Michelle Bolsonaro têm chances contra o candidato do PT. O governador do Paraná tem uma margem muito próxima de votos de Tarcísio de Freitas, que soma 45,3% contra 39,5% de Lula, e Michelle Bolsonaro, com 47,6% contra 41,2% de Lula. O petista ganha dos demais governadores testados: 42% x 38,3% contra Romeu Zema e 40,3% x 38,6% contra Ronaldo Caiado.