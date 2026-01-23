Paraná - O governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), renovou o recorde de aprovação e alcançou 85,5% entre os eleitores paranaenses em janeiro de 2026. É o que aponta o mais recente levantamento do instituto Paraná Pesquisas, divulgado nesta sexta-feira (23).

Os dados da mais recente pesquisa superam a melhor marca que havia sido obtida por Ratinho Junior, de 85%, no levantamento da Paraná Pesquisa de agosto do ano passado.

Ao longo do último ano, o governador vem gradativamente melhorando a avaliação da sua gestão. Em maio de 2025, a proporção dos que diziam considerar o seu governo positivo era de 80,5%, subindo para 81,4% em julho do mesmo, 85% em agosto, até atingir os atuais 85,5%.

Ratinho Junior obteve praticamente os mesmos índices de aprovação entre homens (85,5%) e mulheres (85,4%), com destaque para a parcela da população que tem de 35 a 44 anos (88,2%) e de 25 a 34 anos (86,2%), assim como entre aqueles com ensino médio completo (88,2%).