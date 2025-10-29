Paraná - O governador do Paraná, Ratinho Júnior afirmou ontem (28), durante a abertura do AveSui, em Cascavel, que o leilão do Lote 5 de concessões rodoviárias do Paraná, marcado para quinta-feira (30) na Bolsa de Valores (B3), será mais um passo decisivo no novo ciclo de investimentos em infraestrutura e consolida o modelo paranaense de pedágio como referência nacional.

O lote prevê R$ 6,7 bilhões em investimentos e R$ 5,2 bilhões em custos operacionais ao longo de 30 anos de contrato, abrangendo 433 quilômetros de rodovias e 238 quilômetros de duplicações.

Segundo o governador, o “modelo Paraná” se consolidou por combinar tarifas mais baixas, segurança jurídica e garantias de execução de obras desde os primeiros anos de contrato. “A gente está muito animado com esse próximo lote, porque vai ser um volume de investimentos muito grande na região Oeste, como já está acontecendo nos outros lotes”, destacou Ratinho Júnior.

O governador ainda ressaltou que o sucesso dos cinco lotes anteriores demonstra a credibilidade do Estado e o amadurecimento do novo modelo de concessões, que tem atraído grandes grupos empresariais. “O modelo que nós construímos aqui deu certo. Empresas importantes estão vindo participar com descontos expressivos, e isso mostra que o Paraná virou referência. O próprio ministro da Infraestrutura disse que o modelo paranaense será replicado em outros estados”, completou.

Leilão do Lote 5

O Lote 5 encerra o pacote de seis concessões estruturadas pelo governo federal em parceria com o governo estadual, que somam mais de R$ 100 bilhões em investimentos e 3 mil quilômetros de rodovias concedidas — o maior programa de concessões da América Latina.