Paraná - O governador do Paraná, Ratinho Júnior afirmou ontem (28), durante a abertura do AveSui, em Cascavel, que o leilão do Lote 5 de concessões rodoviárias do Paraná, marcado para quinta-feira (30) na Bolsa de Valores (B3), será mais um passo decisivo no novo ciclo de investimentos em infraestrutura e consolida o modelo paranaense de pedágio como referência nacional.
O lote prevê R$ 6,7 bilhões em investimentos e R$ 5,2 bilhões em custos operacionais ao longo de 30 anos de contrato, abrangendo 433 quilômetros de rodovias e 238 quilômetros de duplicações.
Segundo o governador, o “modelo Paraná” se consolidou por combinar tarifas mais baixas, segurança jurídica e garantias de execução de obras desde os primeiros anos de contrato. “A gente está muito animado com esse próximo lote, porque vai ser um volume de investimentos muito grande na região Oeste, como já está acontecendo nos outros lotes”, destacou Ratinho Júnior.
O governador ainda ressaltou que o sucesso dos cinco lotes anteriores demonstra a credibilidade do Estado e o amadurecimento do novo modelo de concessões, que tem atraído grandes grupos empresariais. “O modelo que nós construímos aqui deu certo. Empresas importantes estão vindo participar com descontos expressivos, e isso mostra que o Paraná virou referência. O próprio ministro da Infraestrutura disse que o modelo paranaense será replicado em outros estados”, completou.
Leilão do Lote 5
O Lote 5 encerra o pacote de seis concessões estruturadas pelo governo federal em parceria com o governo estadual, que somam mais de R$ 100 bilhões em investimentos e 3 mil quilômetros de rodovias concedidas — o maior programa de concessões da América Latina.
O último leilão promete ser disputado. Devem participar a gestora Pátria, que já opera o Lote 1, e o consórcio Way Brasil–Kinea, que atua em concessões no Mato Grosso do Sul e em Minas Gerais. O vencedor será o grupo que oferecer o maior desconto sobre a tarifa básica de pedágio, estipulada em R$ 0,17911 por quilômetro.
Caso o deságio ultrapasse 18%, será exigido um aporte financeiro adicional vinculado ao projeto, mecanismo criado para evitar lances excessivamente baixos e garantir a execução das obras.
Compromisso com a região Oeste
Ratinho destacou que o Oeste do Paraná terá prioridade no cronograma de obras e será o maior beneficiado em volume de investimentos entre os seis lotes. “Essa é uma região estratégica para o agronegócio, para o turismo e para a integração com o Paraguai e o Mato Grosso do Sul. É aqui que o Paraná cresce, e é aqui que estamos garantindo a infraestrutura necessária para os próximos 30 anos”, afirmou.
O governador também lembrou que as obras já começaram nos dois primeiros lotes concedidos, com cerca de 70 quilômetros de duplicações em andamento ainda neste semestre, e que o governo estadual seguirá fiscalizando a execução e o cronograma das concessionárias. “O tempo de promessas acabou. Agora as obras acontecem desde o primeiro ano de contrato, e o Estado acompanha de perto cada trecho. É um novo tempo para as estradas do Paraná”, disse Ratinho.
Símbolo de um novo ciclo
Com o encerramento do processo de concessões, o governador Ratinho Júnior reforça o discurso de modernização da infraestrutura estadual e de ruptura definitiva com o modelo antigo de pedágio, amplamente criticado pela população. “O paranaense esperou muito tempo para ver um modelo justo, com obras reais e tarifas menores. O novo pedágio é sinônimo de desenvolvimento, transparência e futuro. É isso que estamos entregando ao Paraná”, finalizou o governador.