Paraná - Ratinho Junior (PSD) é o governador mais bem avaliado do Brasil, de acordo com uma série de pesquisas de opinião realizadas pelo instituto Real Time Big Data entre os meses de outubro e dezembro deste ano com a população de dezenas de estados. O governador do Paraná aparece na liderança isolada, com 85% de aprovação dos eleitores.

O índice de Ratinho Junior supera em três pontos percentuais o obtido por Helder Barbalho (MDB), o segundo governador mais bem avaliado, com 82% de aprovação entre os eleitores do Pará. Na sequência, ainda aparecem Rafael Fonteles (PT), do Piauí, e Renato Casagrande (PSB), do Espírito Santo, ambos com 81%, seguidos por Fábio Mitidieri (PSD), de Sergipe, com 72%.

Ratinho Junior também aparece na frente de Tarcísio de Freitas (Republicanos), que tem 60% de aprovação entre os eleitores de São Paulo, e Eduardo Leite (PSD), com 62%. Os três aparecem com frequência nas pesquisas presidenciais de 2026.

A avaliação positiva da figura do governador do Paraná também se reflete na avaliação do Governo. Entre os entrevistados, 62% classificam a gestão estadual como ótima ou boa, 28% como regular e apenas 9% como ruim ou péssima.

Os altos índices de Ratinho Junior também impactam na percepção dos eleitores para o futuro do Estado: 78% dos entrevistados declararam que querem que a próxima gestão deva, em maior ou menor nível, dar continuidade ao que está sendo feito pelo atual governo.