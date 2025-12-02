Paraná - Durante sua passagem por Cascavel no último sábado (29), o governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), afirmou não existir possibilidade de composição do PSD com o senador Sergio Moro (União Brasil) nas eleições de 2026. A declaração, feita ao jornal O Paraná, encerra especulações sobre uma eventual aproximação entre os dois e deixa claro que o PSD pretende lançar candidatura própria para a sucessão de Ratinho Junior ao Palácio Iguaçu.

Questionado se havia chance de aliança com Moro, Ratinho foi taxativo. “Olha, o PSD vai ter candidatura. (…) E eu entendo que parece que o partido dele também terá candidatura. Então, no nosso campo aí, nós teremos candidatos com chapa completa: a senador, a vice-governador e a governador”, afirmou.

Apesar das conversas mantidas entre Ratinho e Moro em 2025 — inclusive um encontro reservado no Palácio Iguaçu após a cerimônia de redução do IPVA em setembro —, nenhum movimento foi suficiente para aproximar politicamente os dois grupos. Embora o governador seja o principal fiador da sucessão pelo PSD, ele ainda não anunciou quem será seu candidato, mantendo três nomes em expectativa: Alexandre Curi, presidente da Assembleia Legislativa; Guto Silva, secretário das Cidades; e Rafael Greca, secretário de Desenvolvimento Sustentável e ex-prefeito de Curitiba.

Estratégia

Nos bastidores, a indefinição é vista como estratégia para evitar rachas e manter aliados sob controle. Ao mesmo tempo, porém, abre espaço para Sergio Moro consolidar uma liderança isolada nas pesquisas, aparecendo com números que variam entre 35% e 38%.

Mesmo com Ratinho Junior ostentando 84% de aprovação no governo do Estado, nenhum nome apoiado diretamente por ele aparece como protagonista nas últimas pesquisas. Guto Silva, por exemplo, figura com apenas 6% das intenções de voto.

Enquanto isso, Moro se beneficia da expectativa da definição de um nome governista e de sua visibilidade como ex-juiz da Lava Jato, aparecendo como “favorito inicial”, embora ainda sujeito a um provável segundo turno.

Em Cascavel

No sábado, Ratinho Junior cumpriu agenda em Cascavel. Pela manhã, ele esteve no City Farm FAG, feira tecnológica voltada ao agronegócio e organizada pelo Centro Universitário FAG. Na sequência, o governador anunciou o repasse de R$ 200 milhões para a construção do maior centro de eventos da região Oeste, com 63 mil m² de área construída e impacto direto sobre mais de 30 municípios.