Ratinho Jr discute tarifaço hoje; PR prepara plano para o dia 1°

Paraná - Com apenas 7 dias para as tarifas impostas pelos EUA (Estados Unidos da América) entrarem em vigor, o governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), deverá se reunir nesta sexta-feira (25) com representantes dos principais setores econômicos do Estado que poderão sofrer impactos diretos do tarifaço anunciado pelo presidente dos EUA, Donald Trump. A medida anunciada pelo governo norte-americano entrará em vigor já no dia 1º de agosto e, estabelece uma alíquota de 50% sobre produtos brasileiros exportados ao mercado estadunidense.

Entre os setores econômicos do Paraná mais preocupados estão madeira e derivados, café, suco de laranja, indústria e agronegócio. Essas áreas contribuem significativamente para os US$ 1,5 bilhão em produtos exportados anualmente pelo estado aos Estados Unidos. Somente no primeiro semestre deste ano, o Paraná já vendeu US$ 735 milhões ao país.

A Secretaria da Fazenda do Paraná será responsável por receber as demandas apresentadas pelos setores econômicos impactados, com o objetivo de elaborar ações que possam amenizar os prejuízos provocados pelo aumento das tarifas norte-americanas. O intuito do encontro é analisar conjuntamente medidas econômicas e fiscais compensatórias que possam proteger empregos e manter a competitividade dos produtos paranaenses no mercado internacional.

O anúncio feito pelo presidente Trump em 9 de julho, em carta enviada ao presidente brasileiro Lula (PT), justifica a imposição da tarifa elevada como uma resposta ao tratamento dado ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pelo atual governo brasileiro. Trump mencionou na carta que considera Bolsonaro um líder “altamente respeitado internacionalmente”, classificando como “vergonha internacional” a postura do governo brasileiro com relação ao ex-mandatário.

Além do Brasil, países da União Europeia, Japão, Indonésia e México também serão afetados pelas novas tarifas norte-americanas, porém com percentuais diferenciados para cada nação.

Paraná prepara plano de contingência caso “tarifaço ” entre em vigor dia 1º

O secretário da Agricultura e do Abastecimento do Paraná, Marcio Nunes, afirmou por telefone à reportagem do Jornal O Paraná, enquanto participava de evento em Cianorte, no Noroeste do Estado, que o Paraná será um dos estados brasileiros menos afetados pela possível imposição de tarifa de 50% sobre produtos importados pelos Estados Unidos, prevista para entrar em vigor a partir de 1º de agosto.