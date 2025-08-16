Ratinho é o favorito para presidente da República em todos os cenários

Com aprovação superior a 80% na Capital, o governador do Paraná, Ratinho Junior, é favorito ao pleito de 2026 entre a população de Curitiba. De acordo com uma sondagem divulgada sexta-feira (15) pelo Instituto Paraná Pesquisa, ele aparece na frente de Bolsonaro, Lula, Michelle Bolsonaro e Tarcísio de Freitas em todos os cenários.

No cenário com o atual e o ex-presidente da República, Ratinho lidera as intenções de voto com 35,1%, contra 29,7% de Jair Bolsonaro, 18,9% de Lula e 5,3% de Ciro Gomes. Com Michelle no lugar de Jair, Ratinho Junior pontua em primeiro com 44,2% das intenções de voto para 2026, seguido por Lula com 19,1%, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro com 17,2% e Ciro Gomes com 5,6%