O PL articula um encontro entre Flávio Bolsonaro e Ratinho Junior em Curitiba, após o Carnaval, em meio à disputa interna da direita pela sucessão presidencial. A movimentação acende o alerta no Paraná e pode tensionar a aliança entre PL e PSD, costurada nas últimas eleições. Sem candidato forte ao governo estadual, o PL avalia cenários e evita decisões precipitadas. Nos bastidores, cresce a possibilidade de aproximação com Sergio Moro, o que poderia redesenhar o xadrez local. Enquanto isso, o PSD trabalha para manter o PL na base e evitar um racha.

Nova pesquisa

Uma nova rodada da pesquisa 100% Cidades/Futura sobre a disputa pelo Governo do Paraná será divulgada nesta quinta-feira (29). O levantamento mede intenções de voto, cenários de segundo turno e rejeição dos pré-candidatos ao Palácio Iguaçu. Um dos destaques é a avaliação do peso do apoio do governador Ratinho Junior aos nomes do PSD: Alexandre Curi, Guto Silva e Rafael Greca. A sondagem também traz cenários para o Senado e para a Presidência da República.

Paraná pavimentado

O Governo do Paraná autorizou a liberação de R$ 197,4 milhões para obras de pavimentação urbana e estradas vicinais em 15 municípios. Os recursos, repassados pela Secretaria das Cidades, contemplam programas como Asfalto Novo, Vida Nova, recape asfáltico e pavimentação sobre pedras irregulares. Do total, R$ 154 milhões serão destinados a vias urbanas e R$ 43,5 milhões a estradas vicinais.

Filiação em queda

O número de filiados a partidos políticos no Paraná caiu na última década, mesmo com o crescimento da população. Entre 2015 e 2025, o total passou de cerca de 1 milhão para 960 mil filiações. Hoje, a maioria dos filiados está em partidos de centro e direita. Os dados mostram que as filiações tendem a acompanhar quem está no poder, no Estado ou no país. Apesar da polarização, o engajamento político segue menos institucionalizado.