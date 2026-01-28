O PL articula um encontro entre Flávio Bolsonaro e Ratinho Junior em Curitiba, após o Carnaval, em meio à disputa interna da direita pela sucessão presidencial. A movimentação acende o alerta no Paraná e pode tensionar a aliança entre PL e PSD, costurada nas últimas eleições. Sem candidato forte ao governo estadual, o PL avalia cenários e evita decisões precipitadas. Nos bastidores, cresce a possibilidade de aproximação com Sergio Moro, o que poderia redesenhar o xadrez local. Enquanto isso, o PSD trabalha para manter o PL na base e evitar um racha.
Nova pesquisa
Uma nova rodada da pesquisa 100% Cidades/Futura sobre a disputa pelo Governo do Paraná será divulgada nesta quinta-feira (29). O levantamento mede intenções de voto, cenários de segundo turno e rejeição dos pré-candidatos ao Palácio Iguaçu. Um dos destaques é a avaliação do peso do apoio do governador Ratinho Junior aos nomes do PSD: Alexandre Curi, Guto Silva e Rafael Greca. A sondagem também traz cenários para o Senado e para a Presidência da República.
Paraná pavimentado
O Governo do Paraná autorizou a liberação de R$ 197,4 milhões para obras de pavimentação urbana e estradas vicinais em 15 municípios. Os recursos, repassados pela Secretaria das Cidades, contemplam programas como Asfalto Novo, Vida Nova, recape asfáltico e pavimentação sobre pedras irregulares. Do total, R$ 154 milhões serão destinados a vias urbanas e R$ 43,5 milhões a estradas vicinais.
Filiação em queda
O número de filiados a partidos políticos no Paraná caiu na última década, mesmo com o crescimento da população. Entre 2015 e 2025, o total passou de cerca de 1 milhão para 960 mil filiações. Hoje, a maioria dos filiados está em partidos de centro e direita. Os dados mostram que as filiações tendem a acompanhar quem está no poder, no Estado ou no país. Apesar da polarização, o engajamento político segue menos institucionalizado.
Toffoli na mira
A bancada do Novo no Congresso protocolou uma notícia-crime na PGR e uma Comunicação de Fatos à Polícia Federal contra o ministro do STF Dias Toffoli. O partido pede investigação sobre suposta interferência do magistrado nas apurações de um possível esquema de fraudes envolvendo o Banco Master. Segundo os parlamentares, a atuação de Toffoli seria “atípica” e teria extrapolado os limites da função jurisdicional. As representações solicitam que os órgãos competentes apurem a conduta do ministro no caso.
Piso magistério
Na volta dos trabalhos legislativos, a partir de fevereiro, a medida provisória que reajusta o piso salarial dos professores (MP 1.334/2026) precisa ser confirmada pelo Congresso para seguir tendo validade. A norma foi assinada pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva e já esta em vigor. O piso passa a ser de R$ 5.130, válido para professores da rede pública de todo o Brasil com jornada de 40 horas semanais. Os municípios criticam a MP por conta do impacto financeiro.
Prazo ampliado
O governo federal prorrogou até 20 de março o prazo para aposentados e pensionistas solicitarem o ressarcimento de descontos indevidos do INSS. A devolução terminaria em 14 de fevereiro, mas foi estendida devido a instabilidades no sistema Meu INSS. Segundo o instituto, a Dataprev fará manutenção que deixará os sistemas fora do ar até 1º de fevereiro. Até agora, 4,2 milhões de beneficiários já receberam R$ 2,8 bilhões.