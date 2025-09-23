Ratinho critica PEC da Blindagem: Foi "apressada e pouco debatida"

Curitiba e Paraná - O governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), afirmou ontem (22) que a chamada PEC da Blindagem, aprovada pela Câmara dos Deputados na semana passada, não atende aos anseios da sociedade e foi votada de maneira “apressada e pouco debatida”. A proposta amplia a proteção de parlamentares e presidentes de partidos contra investigações criminais e civis, exigindo autorização prévia do Congresso para a abertura de processos.

Em entrevista coletiva após palestra na ACSP (Associação Comercial de São Paulo), Ratinho Junior classificou a medida como um retrocesso. “A sociedade lutou muito tempo contra o foro privilegiado. Essa PEC muda a lógica e foi aprovada de forma açodada, sem o devido debate. Muitos parlamentares votaram sem saber de fato o que estavam aprovando”, disse.

Para o governador, o Congresso não pode se pautar apenas pela pressão de redes sociais nem aprovar medidas desconectadas de uma reforma mais ampla, como a revisão do Código Penal. “O Congresso não pode ser reativo. É preciso discutir o timing do País e revisar o Código Penal, que está defasado. Votar uma PEC dessa magnitude sem aprofundar a discussão é um erro”, completou.



Ratinho Junior destacou ainda que medidas como a PEC não podem abrir brechas para a entrada de pessoas na política apenas para se blindar contra crimes.

NA ACSP

Em São Paulo, Ratinho Junior apresentou o aumento de 3,8% do PIB Paranaense no primeiro semestre, que concretiza o avanço a economia Estado. E para manter o crescimento e a competitividade do estado, o governo trabalha agora na implantação do FEPR (Fundo Estratégico do Paraná), fundo soberano do Estado aos moldes dos existentes nos países árabes, em Singapura e na Noruega. “Estamos organizando esse fundo soberano como uma maneira de financiar desenvolvimento econômico do Estado, sem depender de agentes externos”, afirmou.