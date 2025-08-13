Ratinho critica diplomacia do presidente Lula e fala em “modernizar o Brasil”

Curitiba - O governador do Paraná, Ratinho Junior, esteve em São Paulo, onde participou do podcast Inteligência Ltda, apresentado por Rogério Vilela e falou sobre diversos temas, desde a trajetória como chefe do Executivo paranaense até cenários para a política nacional e expectativas futuras.

Durante a entrevista, ele afirmou que, entre as decisões mais difíceis como governador, foi durante a gestão da pandemia de Covid-19, seguida pela reforma da previdência dos servidores estaduais. Ratinho ressaltou que “todas as decisões são difíceis”, mas que o momento da crise sanitária exigiu posicionamentos especialmente complexos.

Geely no Brasil

Entre as áreas de destaque, Ratinho apontou a Educação como “vitrine do Paraná”. O governador ainda revelou em primeira mão que a montadora chinesa Geely deverá instalar uma nova indústria automotiva no Paraná. A fábrica deverá ser instalada na cidade de São José dos Pinhais.

Política externa

Em relação à política externa, criticou a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump de aplicar taxas sobre produtos brasileiros, classificando como “sacanagem”, mas reconhecendo que não foi uma medida exclusiva contra o Brasil. Também criticou a diplomacia do presidente Lula, que, segundo ele, errou ao criticar publicamente o presidente dos Estados Unidos, defendendo que especialistas deveriam tentar amenizar o problema. Segundo ele, o impacto no Paraná deve ser limitado, mas setores como a indústria madeireira podem ser afetados.