Ratinho critica diplomacia do presidente Lula e fala em “modernizar o Brasil”

Curitiba - O governador do Paraná, Ratinho Junior, esteve em São Paulo, onde participou do podcast Inteligência Ltda, apresentado por Rogério Vilela e falou sobre diversos temas, desde a trajetória como chefe do Executivo paranaense até cenários para a política nacional e expectativas futuras.
Durante a entrevista, ele afirmou que, entre as decisões mais difíceis como governador, foi durante a gestão da pandemia de Covid-19, seguida pela reforma da previdência dos servidores estaduais. Ratinho ressaltou que “todas as decisões são difíceis”, mas que o momento da crise sanitária exigiu posicionamentos especialmente complexos.
Geely no Brasil
Entre as áreas de destaque, Ratinho apontou a Educação como “vitrine do Paraná”. O governador ainda revelou em primeira mão que a montadora chinesa Geely deverá instalar uma nova indústria automotiva no Paraná. A fábrica deverá ser instalada na cidade de São José dos Pinhais.
Política externa
Em relação à política externa, criticou a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump de aplicar taxas sobre produtos brasileiros, classificando como “sacanagem”, mas reconhecendo que não foi uma medida exclusiva contra o Brasil. Também criticou a diplomacia do presidente Lula, que, segundo ele, errou ao criticar publicamente o presidente dos Estados Unidos, defendendo que especialistas deveriam tentar amenizar o problema. Segundo ele, o impacto no Paraná deve ser limitado, mas setores como a indústria madeireira podem ser afetados.
Eleições 2026
Sobre a eleição de 2026, Ratinho disse acreditar que Lula será candidato e que o Brasil vive “a melhor safra de governadores dos últimos 30 anos”, citando nomes como Eduardo Leite, Romeu Zema, Tarcísio de Freitas, Ronaldo Caiado, Eduardo Riedel, Mauro Mendes e Raquel Lyra como possíveis candidatos.
O governador também respondeu a perguntas de internautas, muitas enviadas por servidores públicos estaduais, abordando temas como a reestruturação de carreiras, reajuste salarial e chamamento de aprovados em concursos.
Futuro político
Sobre o cenário nacional, o governador disse que não descarta disputar a Presidência da República em 2026, mas reforçou que essa é “uma construção política, em conjunto com o partido”. Ele também mencionou a possibilidade de disputar uma vaga no Senado. Para ele, o Brasil vive uma “lacuna para quem se considera moderado” e precisa de “modernização e políticas públicas mais modernas”.
Ratinho destacou a importância de “paz institucional” e de líderes que “calcem as sandálias da humildade” para construir planos de curto e longo prazo. Disse que, no Paraná, conseguiu pacificar a política e melhorar as contas públicas, mesmo tendo recebido o Estado “sem dinheiro, mas não quebrado como o Rio Grande do Sul”.