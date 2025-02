Ratinho confirma que pode ser opção para à disputa presidencial

Cascavel - O governador do Paraná, Ratinho Junior, confirmou ontem (12), durante sua visita ao Show Rural Coopavel 2025, que está disposto a disputar a Presidência da República em 2026. Em coletiva com a imprensa no Parque Tecnológico da Coopavel, ele confirmou a disposição em disputar as eleições presidências do próximo ano, falou sobre a sucessão do Governo do Estado e sobre a alocação de aliados políticos em secretarias estratégicas.

Quanto ao cenário federal de 2026, Ratinho confirmou que está à disposição para disputa, no entanto, ressaltou que a decisão passa por uma discussão partidária dentro do PSD. “Primeiro que eu tenho compromisso com o meu mandato e com os paranaenses; então eu tenho que continuar trabalhando pelo Estado como governador e de alguma maneira colaborar com o Brasil através do Paraná. Essa é uma questão partidária, não é eu que decido”, afirmou.

O governador defendeu a necessidade de mais opções para a disputa eleitoral. “O Brasil é maior que a polarização. Ter mais candidatos ajuda a ter um debate político e trazer mais clareza, mais ideias para a população”, completou.

Sucessão no Paraná

Sobre a disputa pela sua sucessão no Palácio Iguaçu, o governador falou que o cenário ainda é incerto e não confirmou compromisso com nenhum dos aliados políticos. Ratinho afirmou que a decisão será tomada em conjunto com seu grupo político. “Temos bons nomes que têm possibilidade. E, naturalmente, isso vai ser decidido ao longo dos próximos meses, escolhendo aquele que tem mais capacidade técnica e de aglutinar as lideranças”, disse.

O governador destacou que um dos principais objetivos na sucessão é manter a estabilidade política conquistada nos últimos anos. “Uma grande conquista do nosso governo foi ter trazido paz para o Paraná, paz política. A ideia é que a gente possa manter isso na escolha do sucessor“, concluiu.