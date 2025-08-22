Ratinho apresenta avanços econômicos do Paraná durante o Varejo Experience Brasil

Foz do Iguaçu - O governador Ratinho Junior apresentou os avanços recentes da economia paranaense durante a Varejo Experience Brasil, em Foz do Iguaçu, ontem (21). Em uma palestra dedicada a empresários, executivos e empreendedores, o governador destacou os resultados alcançados a partir da promoção de um ambiente de negócios favorável aos investimentos privados e focado na produção agroindustrial.

Entre os resultados alcançados estão o crescimento do PIB (Produto Interno Bruto), que praticamente dobrou em sete anos, se tornando o quarto maior do Brasil, e o menor índice de desemprego da série histórica paranaense.

“O Paraná vem liderando o crescimento econômico nacional, com os melhores índices nacionais de atividade econômica medidos pelo Banco Central. Isso tem resultado em mais emprego para a população, mais desenvolvimento regional e mais renda”, afirmou Ratinho Junior.

De acordo com o governador, os avanços foram alcançados a partir de uma política de planejamento de médio e longo prazo, baseada na consolidação das vocações locais, como a produção de alimentos com valor agregado para abastecimento do mercado internacional.

“Baseamos a nossa economia em políticas que fomentam a agregação de valor aos produtos, como transformar a soja e o milho em ração, transformar a ração em proteína animal e, a partir disso, fazer cortes e produtos valorizados pelo mercado global. É uma cadeia que emprega muito mais gente e gera mais renda do que simplesmente exportar uma commodity”, disse.

INVESTIMENTOS

Desde 2019, o Paraná conseguiu atrair cerca de R$ 330 bilhões em investimentos privados, como novas indústrias ou projetos de ampliação de plantas já instaladas no Paraná. De acordo com o governador, sucesso na atração de investimentos resulta de condições estruturais favoráveis oferecidas pelo Estado, como matriz energética renovável, logística moderna e bem estruturada, mão de obra qualificada e ambiente de negócios simplificado para os investidores.