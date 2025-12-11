Paraná - O Paraná atingiu a marca de 8.411.481 eleitoras e eleitores aptos a votar, tornando-se o quinto maior colégio eleitoral do país. Em 2024, o número de eleitores era de cerca de 8,6 milhões, mas, devido ao cancelamento de Títulos de Eleitor irregulares, o total foi reduzido.

Atualmente, o estado de São Paulo possui o maior número de eleitores, com 33.483.120 pessoas, seguido por Minas Gerais, com 16.091.970 eleitoras e eleitores; o estado do Rio de Janeiro aparece em terceiro lugar, com 12.644.616 cidadãos aptos a votar; e, em quarto lugar, está o estado da Bahia, com 11.088.611 pessoas.

Neste ano, até o momento, a Justiça Eleitoral do Paraná realizou 325.426 atendimentos ao eleitorado, que incluem serviços voltados ao alistamento, à transferência, à revisão e à emissão da segunda via do Título de Eleitor.

Estatísticas

O Paraná agora possui 72,14% de sua população total (cerca de 11,8 milhões de pessoas) apta a votar. Dentre os mais de 8 milhões, 4.443.701 são mulheres, ou seja, 52,8% do eleitorado total, e 3.968.513 são homens, representando 47,2% do total.

Cerca de 896.133 eleitoras e eleitores possuem mais de 70 anos, e 51.038 eleitoras e eleitores têm menos de 18 anos, ou seja, são 947.171 cidadãos que não se enquadram na obrigatoriedade do voto, mas estão aptos a votar na próxima eleição. Esse número representa cerca de 11,26% do eleitorado total do estado.