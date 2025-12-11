Paraná - O Paraná atingiu a marca de 8.411.481 eleitoras e eleitores aptos a votar, tornando-se o quinto maior colégio eleitoral do país. Em 2024, o número de eleitores era de cerca de 8,6 milhões, mas, devido ao cancelamento de Títulos de Eleitor irregulares, o total foi reduzido.
Atualmente, o estado de São Paulo possui o maior número de eleitores, com 33.483.120 pessoas, seguido por Minas Gerais, com 16.091.970 eleitoras e eleitores; o estado do Rio de Janeiro aparece em terceiro lugar, com 12.644.616 cidadãos aptos a votar; e, em quarto lugar, está o estado da Bahia, com 11.088.611 pessoas.
Neste ano, até o momento, a Justiça Eleitoral do Paraná realizou 325.426 atendimentos ao eleitorado, que incluem serviços voltados ao alistamento, à transferência, à revisão e à emissão da segunda via do Título de Eleitor.
Estatísticas
O Paraná agora possui 72,14% de sua população total (cerca de 11,8 milhões de pessoas) apta a votar. Dentre os mais de 8 milhões, 4.443.701 são mulheres, ou seja, 52,8% do eleitorado total, e 3.968.513 são homens, representando 47,2% do total.
Cerca de 896.133 eleitoras e eleitores possuem mais de 70 anos, e 51.038 eleitoras e eleitores têm menos de 18 anos, ou seja, são 947.171 cidadãos que não se enquadram na obrigatoriedade do voto, mas estão aptos a votar na próxima eleição. Esse número representa cerca de 11,26% do eleitorado total do estado.
Além disso, 12 municípios no Paraná possuem mais de 100 mil eleitoras e eleitores, e sete possuem mais de 200 mil eleitores; portanto, pode haver a realização de um segundo turno nas eleições municipais dessas cidades.
Municípios com mais de 100 mil eleitores no Paraná: Curitiba: 1.388.283, Londrina: 389.587, Maringá: 294.126, Ponta Grossa: 255.199, Cascavel: 236.769, São José dos Pinhais: 220.144, Foz do Iguaçu: 204.871, Colombo: 159.266, Guarapuava: 132.864, Araucária: 109.498, Paranaguá: 107.573 e Toledo: 105.885.
Eleições 2026
O Paraná alcança a nova marca na véspera das Eleições 2026. Embora o primeiro turno das eleições gerais aconteça apenas em 4 de outubro, as eleitoras e os eleitores têm até 6 de maio, data do fechamento do cadastro eleitoral, para solicitar a emissão da primeira via do Título, a transferência de domicílio eleitoral, a atualização de dados e o cadastramento biométrico.
O fechamento do cadastro eleitoral ocorre 150 dias antes do pleito, conforme previsto na Lei das Eleições. Esse prazo permite que a Justiça Eleitoral organize a logística da votação, o que inclui a definição das seções eleitorais e a produção do material necessário para o dia da eleição.