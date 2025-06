Queijo colonial do Sudoeste recebe selo de Indicação Geográfica

Curitiba e Paraná - O deputado estadual Wilmar Reichembach (PSD) destacou nesta terça-feira (17), na Assembleia Legislativa do Paraná, a conquista da Indicação Geográfica (IG) para o queijo colonial do Sudoeste. O selo, concedido pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), reconhece a qualidade do produto e abre portas para novos mercados, agregando valor e aumentando o faturamento dos produtores.

Reichembach ressaltou que o selo reforça a identidade e o padrão do queijo colonial, comparando-o aos famosos queijos mineiros. “É um produto único, fortalecido com o apoio do Governo do Estado, que criou a Susaf e ampliou as possibilidades de comercialização. Isso trouxe motivação e fôlego financeiro aos produtores”, afirmou. Ele também é autor da lei 21.966, que declara o queijo colonial do Sudoeste como Patrimônio Cultural e Imaterial do Paraná — proposta aprovada por unanimidade e sancionada em maio de 2024.

Aprovação e Apoio à Produção de Queijo Colonial

O parlamentar elogiou o trabalho da Aprosud (Associação dos Produtores de Queijo Artesanal do Sudoeste do Paraná), destacando o papel das pequenas indústrias familiares. “A Aprosud tem feito um trabalho excelente que merece reconhecimento”, completou.