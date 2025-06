Quase uma década depois, Câmara de Cascavel voltará a ter comissão de inquérito

Céu Azul e Paraná - Cascavel – Após quase uma década sem instaurar uma Comissão Parlamentar de Inquérito, a Câmara de Cascavel se prepara para retomar com um dos instrumentos mais importantes do Poder Legislativo. O último episódio desse tipo ocorreu em 2016, com a chamada CPI das Horas Máquinas. Agora, diante da pressão popular e de graves denúncias de omissão administrativa em casos de abuso sexual envolvendo crianças em Cmeis da cidade e após semanas de muita pressão popular, sete vereadores protocolaram ontem (13) o pedido formal para abertura de uma nova CPI no Legislativo cascavelense.

Embora a abertura da CPI já seja fato conhecido, a expectativa agora se volta para os desdobramentos internos, por exemplo, de quem fará parte da comissão e como se dará o processo de investigação.

Com o protocolo formalizado, agora cabe ao presidente da Câmara, vereador Tiago Almeida (Republicanos), analisar se o pedido cumpre os requisitos regimentais. Cumpridos esses critérios, ele irá designar os cinco membros da CPI, respeitando a representatividade dos blocos parlamentares. Segundo o diretor legislativo da Câmara, Rafael Ximin, “são cinco membros que deverão ser designados. E a CPI será instituída pelo prazo que foi previsto no requerimento, podendo ser prorrogado por mais 30 dias conforme previsão regimental”, explicou Ximin.

Após a nomeação dos integrantes, eles terão 24 horas para realizar a primeira reunião, quando deverão eleger o presidente, secretário e relator da CPI. O prazo inicial de investigação é de 120 dias, podendo ser prorrogado, caso a comissão julgue necessário.

E a composição?

A definição dos nomes que vão integrar a comissão é, neste momento, o centro das atenções na Câmara. Os membros serão escolhidos a partir dos blocos parlamentares, mas a quinta vaga ainda é motivo de disputa interna. Há expectativa de que ela fique com o vereador denunciante, Everton Guimarães (PMB), ou com o partido que tiver mais votos na Casa. Tudo dependerá de uma negociação com o presidente Tiago Almeida. “Agora, cabe ao presidente nomear os cinco, talvez com a ajuda dos blocos, conversando, dialogando, para fazer parte dessa comissão”, disse o vereador Everton Guimarães, autor do pedido e um dos principais articuladores da CPI.

Confira o quadro com a composição dos blocos.

Procedimento

Com a formação da CPI, os membros terão poderes investigativos equiparados aos das autoridades judiciais. Segundo Rafael Ximin, a comissão poderá requisitar documentos, ouvir testemunhas, convocar servidores e realizar diligências. As decisões dentro da CPI são tomadas por maioria absoluta.

Durante entrevista coletiva, os vereadores que assinaram o pedido da CPI destacaram o compromisso com a apuração rigorosa dos fatos, evitando qualquer tipo de partidarização ou “caça as bruxas”. “O alvo é a proteção às crianças. Não podemos tratar um assunto tão sério de forma leviana. Essa CPI é para olhar para as crianças e garantir que casos assim não voltem a acontecer em Cascavel”, afirmou Everton Guimarães.

A vereadora Bia Alcântara (PT) reforçou a necessidade de investigar a atuação da Prefeitura. “Essa CPI vai ser fundamental para que a gente consiga investigar qual foi o papel da Prefeitura, para entender e melhorar os procedimentos”, disse.

Ações e Declarações sobre a CPI

Ação técnica

O vereador Policial Madril (PP) também destacou o caráter apartidário da comissão. “Aqui tem vereador de todos os partidos. O que a gente quer é transparência. Quem assinou fez pela consciência, pensando no bem da população.”

Já Rondinelle Batista (Novo) reforçou o tom técnico da apuração. “Não tem nenhuma caça as bruxas. Será conduzido com responsabilidade, porque é um caso delicado. Tenho certeza de que o presidente vai saber escolher bem os membros para fazer o trabalho que precisa ser feito.”

Até o fechamento desta edição, o presidente da Câmara não se manifestou sobre como irá proceder com a escolha dos membros da Comissão, nem retornou os contatos da reportagem.

Questionamentos da CPI

O que a CPI vai investigar?

O requerimento detalha uma série de questionamentos a serem esclarecidos como: