Descubra como o PSD se prepara para as eleições 2026 e os pré-candidatos que estão em destaque na corrida presidencial - Foto: Divulgação
Brasil - O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab (foto), afirmou que o partido deverá definir até dia 15 de abril o nome que disputará a Presidência da República em 2026 pela sigla. A declaração foi dada ontem (30) durante evento da Câmara Americana de Comércio para o Brasil. Segundo Kassab, a escolha envolverá não apenas pesquisas eleitorais, mas também uma avaliação política mais ampla, considerada decisiva no processo.

Atualmente, três governadores despontam como pré-candidatos da legenda: Ratinho Junior (Paraná), Ronaldo Caiado (Goiás) e Eduardo Leite (Rio Grande do Sul). Kassab destacou que o PSD avalia, inclusive, a possibilidade de lançar uma chapa “puro-sangue”, formada exclusivamente por quadros do partido, descartando alianças automáticas. “Trabalhei muito para que as coligações nas eleições proporcionais acabassem no país. Acho uma excrescência do sistema partidário brasileiro um partido existir para apoiar a candidatura de outro partido”, afirmou.

Entre os nomes cotados, Ratinho Junior tem ganhado destaque interno e externo. O governador do Paraná confirmou que a definição do candidato ocorrerá em abril, prazo legal para a desincompatibilização de governadores que pretendem concorrer. Até lá, segundo ele, a prioridade seguirá sendo a gestão dos Estados. Ratinho também defendeu que o PSD tem musculatura política suficiente para liderar um projeto nacional próprio.

Decisão rápida

O governador goiano Ronaldo Caiado, que deixou o União Brasil para se filiar ao PSD nesta semana, defende uma decisão rápida para dar mais tempo de construção política ao escolhido. Caiado afirmou que o critério central será identificar quem tem mais capacidade de representar um programa comum do partido. Apesar disso, garantiu que, até a definição, seguirá focado na administração estadual.

Já o governador gaúcho Eduardo Leite confirmou que o PSD descartou a realização de prévias internas para a escolha do candidato, diferentemente do modelo adotado pelo PSDB em 2021.

