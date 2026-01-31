Brasil - O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab (foto), afirmou que o partido deverá definir até dia 15 de abril o nome que disputará a Presidência da República em 2026 pela sigla. A declaração foi dada ontem (30) durante evento da Câmara Americana de Comércio para o Brasil. Segundo Kassab, a escolha envolverá não apenas pesquisas eleitorais, mas também uma avaliação política mais ampla, considerada decisiva no processo.

Atualmente, três governadores despontam como pré-candidatos da legenda: Ratinho Junior (Paraná), Ronaldo Caiado (Goiás) e Eduardo Leite (Rio Grande do Sul). Kassab destacou que o PSD avalia, inclusive, a possibilidade de lançar uma chapa “puro-sangue”, formada exclusivamente por quadros do partido, descartando alianças automáticas. “Trabalhei muito para que as coligações nas eleições proporcionais acabassem no país. Acho uma excrescência do sistema partidário brasileiro um partido existir para apoiar a candidatura de outro partido”, afirmou.

Entre os nomes cotados, Ratinho Junior tem ganhado destaque interno e externo. O governador do Paraná confirmou que a definição do candidato ocorrerá em abril, prazo legal para a desincompatibilização de governadores que pretendem concorrer. Até lá, segundo ele, a prioridade seguirá sendo a gestão dos Estados. Ratinho também defendeu que o PSD tem musculatura política suficiente para liderar um projeto nacional próprio.