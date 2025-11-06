A paciência dos produtores de leite se esgotou. Cansados de aguardar por uma medida mais firme por parte do governo federal contra as importações de leite, os produtores do Paraná decidiram reagir e por volta das 10h15 de ontem (5), interditaram o pedágio do km 464 da BR-277 em Laranjeiras do Sul. O bloqueio durou cerca de 5 horas. A crise no setor leiteiro não é de hoje. Muitos produtores de leite inclusive já admitem deixar a atividade, vender as vacas para o frigorífico e investir em commodities diante da frustração na atividade.

A passagem dos veículos pela cancela aconteceu de forma gradativa e sem o pagamento do pedágio, pela via lateral. Essa é a primeira manifestação enfrentada na praça de pedágio após o grupo EPR Iguaçu assumir a concessão do trecho. Em nota encaminhada ao do Jornal O Paraná, a EPR Iguaçu informou que “após o fechamento das cancelas, prezando pela integridade física de todos os usuários e colaboradores, seguindo procedimentos internos, a concessionária acionou as forças de segurança responsáveis pelo trecho”. O fluxo foi liberado pelas vias auxiliares. Cabines Manuais e Pistas Automáticas ficaram interditadas.

Diante do diálogo estabelecido entre produtores de leite e a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o desbloqueio das cancelas ocorreu às 15h30.

Prejuízo amargo

A crise do setor leiteiro se agravou recentemente com preços pagos aos produtores que não cobrem o custo de produção, além da concorrência com importações. O segundo semestre é um período natural de retração na remuneração dos produtores de leite, reflexo do aumento natural da produção e da captação impulsionada pela maior oferta de alimento para o rebanho. Neste ano, porém, o cenário é ainda mais preocupante. Além dos fatores sazonais, a crise foi intensificada pelo crescimento das importações de leite em pó e queijo — especialmente provenientes de países do Mercosul — e pela queda no poder de compra do consumidor brasileiro.

De acordo com lideranças do setor, essa combinação tem afetado diretamente as pequenas e médias propriedades rurais, responsáveis pela maior parte da produção no Estado. Para tentar equilibrar as contas, muitos produtores têm recorrido ao aumento do volume de leite entregue à indústria. A estratégia, no entanto, acaba ampliando a oferta e pressionando ainda mais os preços pagos ao produtor.

Entidades representativas e cooperativas alertam que, sem medidas emergenciais para conter o impacto das importações e estimular o consumo interno, o setor corre o risco de ver milhares de produtores deixarem a atividade. O pedido é por políticas públicas mais efetivas, que garantam condições mínimas de competitividade à produção nacional e assegurem renda ao pequeno agricultor.

O debate sobre a crise leiteira vem mobilizando parlamentares, sindicatos e federações, que defendem uma atuação coordenada entre governo federal, estados e iniciativa privada.